Robert Lewandowski z fenomenalną asystą. FC Barcelona przełamała sześcioletnią klątwę

Michał Chojecki
2026-04-25 18:43

Robert Lewandowski powrócił do podstawowej jedenastki Barcelony, walnie przyczyniając się do wyjazdowego triumfu nad Getafe. Duma Katalonii zwyciężyła 2:0, kończąc wieloletnią serię bez wygranej na tym stadionie, a sam Polak popisał się kluczowym podaniem przy drugim trafieniu.

Robert Lewandowski

Autor: Manu Fernandez/ Associated Press

Podopieczni Hansiego Flicka zdołali odczarować stadion Getafe, na którym nie potrafili odnieść zwycięstwa od ponad sześciu lat. Katalończycy triumfowali ostatecznie 2:0, a ważną postacią na boisku okazał się Robert Lewandowski. Polski snajper wybiegł na murawę od pierwszego gwizdka arbitra i kilkukrotnie zagroził bramce gospodarzy. Najlepszą okazję miał już w czwartej minucie rywalizacji, jednak po świetnym wyskoku uderzył piłkę głową tuż obok słupka.

Wynik spotkania uległ zmianie tuż przed przerwą, w 45. minucie. Błyskawiczny atak gości precyzyjnym uderzeniem wykończył Fermin Lopez. Hiszpański pomocnik otrzymał idealne prostopadłe zagranie od Pedriego, po czym pewnie wykorzystał sytuację sam na sam z bramkarzem miejscowych.

Druga odsłona to z kolei dominacja Getafe, które za wszelką cenę dążyło do wyrównania. Barcelona przetrwała jednak ten napór i w 74. minucie wyprowadziła decydujący cios. Po wznowieniu gry z autu we własnym polu karnym Robert Lewandowski przejął futbolówkę i posłał doskonałe podanie do Marcusa Rashforda. Angielski zawodnik rozpoczął swój rajd jeszcze na połowie Blaugrany, co pozwoliło uniknąć spalonego, a następnie w sytuacji sam na sam z golkiperem przypieczętował wygraną.

Dzięki temu zwycięstwu drużyna z Katalonii zgromadziła już 85 punktów w lidze hiszpańskiej, budując potężną przewagę. Zajmujący drugą lokatę Real Madryt traci do lidera aż 11 oczek, co w zasadzie rozstrzyga kwestię mistrzostwa. Podopieczni Flicka mogą oficjalnie świętować zdobycie dwudziestego dziewiątego tytułu już w następnej serii gier, gdy 2 maja zmierzą się na wyjeździe z ekipą Osasuny.

