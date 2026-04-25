Ekstraklasa siatkarzy: Aluron CMC Warta zaczyna walkę o tytuł. Czy Bogdanka LUK Lublin znajdzie receptę?

Pierwszy mecz o mistrzostwo Polski dla Jurajskiej Armii

Siatkarze Aluronu CMC Warta Zawiercie zainaugurowali rywalizację o mistrzostwo Polski, pokonując Bogdankę LUK Lublin 3:0 w pierwszym spotkaniu serii. Mecz odbył się w Sosnowcu, a trener Michał Winiarski wyraził zadowolenie z postawy swojego zespołu, mimo początkowych trudności.

Szkoleniowiec podkreślił, że kluczowe było ustabilizowanie gry po nerwowym początku, co pozwoliło drużynie zaprezentować formę wypracowywaną na treningach. Zaznaczył również, że Lublinianie mają potencjał do znacznie lepszej gry, co zapowiada zaciętą rywalizację w kolejnych meczach.

"Mimo nerwowego początku, później ustabilizowaliśmy naszą grę. Cieszę się, że zagraliśmy tak, jak trenujemy przez cały tydzień. Było widać, że nasza forma zwyżkuje" - dodał.

Skuteczny blok i zagrywka Aluronu CMC Warta kluczem do sukcesu?

Winiarski zwrócił uwagę na bardzo dobre funkcjonowanie bloku i zagrywki jako na kluczowe elementy zwycięstwa w pierwszym spotkaniu. Ta skuteczność pozwoliła na kontrolę meczu, mimo że rywale z Lublina potrafili stworzyć swoje szanse.

Trener Aluronu CMC Warta podkreślił, że zwycięstwo 1:0 to dopiero początek drogi po tytuł, który wymaga trzech wygranych meczów. Zaznaczył, że przed Jurajską Armią stoją kolejne trudne bitwy, a presja będzie rosła z każdym spotkaniem serii.

"Pierwsza bitwa była na naszą korzyść, ale czekają nas kolejne trudne batalie" – podsumował szkoleniowiec „Jurajskiej Armii”.

Marcin Komenda o niewykorzystanych szansach Bogdanki LUK Lublin

Kapitan Bogdanki LUK Lublin, Marcin Komenda, ocenił, że jego zespół nie wykorzystał własnych szans w pierwszym meczu o mistrzostwo Polski. Mimo dominacji rywali, lublinianie mieli momenty, w których mogli odwrócić losy setów, ale brak skuteczności był decydujący.

Reprezentacyjny rozgrywający podkreślił, że nie ma mowy o fatalnej postawie jego drużyny, lecz o niewykorzystanych okazjach. Stwierdził, że najważniejsze jest teraz skupienie się na kolejnym spotkaniu i znalezienie sposobu na przechytrzenie przeciwnika z Zawiercia. Komenda zapewnił, że nic nie jest jeszcze stracone.

"Nie będziemy analizować tego spotkania pod kątem, że rywale zagrali fenomenalnie, a my nic nie mogliśmy zrobić, bo tak nie było. Mieliśmy swoje szanse, ale ich nie wykorzystaliśmy. Teraz trzeba się skupić na drugim meczu, pomyśleć, jak przechytrzyć przeciwnika. Nic nie jest stracone" – ocenił reprezentacyjny rozgrywający.

Jaka siła ognia rywali? Wymagana większa presja Lublina

Komenda zaznaczył, że w konfrontacji z Aluronem CMC Warta kluczowa jest dobra zagrywka, która może zneutralizować ich siłę ofensywną. Łatwe zagrywki nakręcają rywali z Zawiercia, co przekłada się na ich wysoką jakość gry.

Dodał, że choć Aluron CMC pokazał dużą jakość, to presja ze strony Bogdanki LUK Lublin musi być znacznie większa w kolejnych meczach. Rywalizacja toczy się do trzech zwycięstw, a następne spotkanie odbędzie się w środę w Lublinie, co daje lublinianom szansę na rewanż przed własną publicznością.

"Wiemy, jaką siłę ognia mają rywale z Zawiercia. Łatwa zagrywka ich nakręca. Pokazali dużo jakości, ale presja z naszej strony musi być większa" – dodał.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.