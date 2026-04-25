Iga Świątek w Madrycie. Co przerwało jej grę?

Powód kreczu Igi Świątek w Madrycie

Podczas intensywnego meczu z Ann Li, Iga Świątek poprosiła o przerwę medyczną, gdy wynik w trzecim secie wskazywał 0:2. Polka zgłaszała gorsze samopoczucie, a nie typowe problemy mięśniowe, co wzbudziło zaniepokojenie wśród sztabu medycznego. Została poddana badaniom na korcie, aby ocenić jej stan zdrowia i zdolność do kontynuowania rywalizacji.

Po krótkiej konsultacji z zespołem medycznym, Iga Świątek powróciła na kort, próbując kontynuować grę. Niestety, po rozegraniu zaledwie jednego gema i dwóch piłek w kolejnym, polska tenisistka podjęła decyzję o wycofaniu się z dalszej walki. Jej rezygnacja była podyktowana problemami zdrowotnymi, które uniemożliwiły jej grę na pełnym poziomie.

Jaki był wynik meczu Świątek – Li?

Mecz trzeciej rundy pomiędzy Igą Świątek a Ann Li zakończył się wynikiem 7:6 (7-4) dla Amerykanki w pierwszym secie. Następnie Świątek odwróciła losy drugiego seta, wygrywając go 6:2, co zapowiadało emocjonującą końcówkę spotkania. Trzeci set rozpoczął się od prowadzenia Ann Li 3:0.

Ostateczny wynik meczu, który zakończył się kreczem Igi Świątek, to 7:6 (7-4), 2:6, 3:0 na korzyść Ann Li. Amerykanka, rozstawiona z numerem 31, awansowała do kolejnej rundy turnieju WTA 1000 w Madrycie, natomiast Iga Świątek, numer 4, musiała pożegnać się z rywalizacją. To niespodziewane zakończenie jej udziału w prestiżowej imprezie na kortach ziemnych.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.