Ekstraklasa koszykarzy: Trefl Sopot zwycięski w Słupsku. Jak zakończył się mecz Czarnych?

Przebieg meczu Energa Czarni Słupsk – Energa Trefl Sopot

Spotkanie Energa Czarni Słupsk z Energą Treflem Sopot w ramach Ekstraklasy koszykarzy zakończyło się wynikiem 72:76. Pierwsza kwarta należała do gospodarzy, którzy zbudowali sobie ośmiopunktową przewagę, prowadząc 18:10. Druga część meczu przyniosła jednak zdecydowaną odpowiedź gości z Sopotu, którzy odrobili straty i wypracowali znaczącą przewagę przed przerwą.

Po zmianie stron Energa Trefl Sopot kontynuował swoją dobrą passę, dominując na parkiecie i kontrolując przebieg gry. Mimo wysiłków zespołu Energa Czarni Słupsk, który w trzeciej i czwartej kwarcie zdobywał więcej punktów, nie zdołali oni odwrócić losów spotkania. Ostateczny wynik 72:76 potwierdził wyższość gości w tym zaciętym pojedynku.

Którzy zawodnicy zdobyli najwięcej punktów dla obu drużyn?

W drużynie Energa Czarnych Słupsk najlepiej punktował Chico Carter, który zanotował 15 oczek. Wspierali go Eral Penn z 12 punktami oraz Tim Lambrecht, który dołożył 11. Pozostali zawodnicy, tacy jak Samuel Hines Jr i Aigars Skele, również przyczynili się do dorobku punktowego, zdobywając po 9 punktów każdy.

Po stronie zwycięzców, Energa Trefla Sopot, absolutnym liderem strzelców okazał się Paul Scruggs, który zdobył aż 27 punktów. Grant Sherfield zanotował 14 oczek, a Dylan Addae-Wusu dołożył 10. Wynik ten pokazał skuteczność i zgranie zespołu, co finalnie przełożyło się na zwycięstwo w Słupsku.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.