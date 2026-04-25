Ekstraklasa koszykarzy: Trefl Sopot zwycięski w Słupsku. Jak zakończył się mecz Czarnych?

Redakcja Informacyjna ESKA.pl
Źródło PAP
2026-04-25 18:17

W ramach rozgrywek Ekstraklasy koszykarzy doszło do emocjonującego starcia pomiędzy Energą Czarnymi Słupsk a Energą Treflem Sopot. Kibice byli świadkami zaciętej rywalizacji, gdzie losy spotkania ważyły się niemal do ostatnich minut. W tym meczu Ekstraklasy koszykarzy każda kwarta przynosiła nowe emocje i zmiany w prowadzeniu, co sprawiło, że wynik pozostawał niepewny. Sprawdź, która drużyna ostatecznie okazała się lepsza.

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI W powietrzu leci pomarańczowo-brązowa piłka do koszykówki z czarnymi i beżowymi pasami, ułożona lekko po lewej stronie centralnej osi obrazu. Pod nią uniesione są dwie ręce, prawa dłoń ma na sobie jasnoszarą opaskę na nadgarstek, zakrywającą część palców. Tło stanowią rozmyte, jasne światła sufitowe oraz ciemna konstrukcja dachu hali sportowej.

Przebieg meczu Energa Czarni Słupsk – Energa Trefl Sopot

Spotkanie Energa Czarni Słupsk z Energą Treflem Sopot w ramach Ekstraklasy koszykarzy zakończyło się wynikiem 72:76. Pierwsza kwarta należała do gospodarzy, którzy zbudowali sobie ośmiopunktową przewagę, prowadząc 18:10. Druga część meczu przyniosła jednak zdecydowaną odpowiedź gości z Sopotu, którzy odrobili straty i wypracowali znaczącą przewagę przed przerwą.

Po zmianie stron Energa Trefl Sopot kontynuował swoją dobrą passę, dominując na parkiecie i kontrolując przebieg gry. Mimo wysiłków zespołu Energa Czarni Słupsk, który w trzeciej i czwartej kwarcie zdobywał więcej punktów, nie zdołali oni odwrócić losów spotkania. Ostateczny wynik 72:76 potwierdził wyższość gości w tym zaciętym pojedynku.

Którzy zawodnicy zdobyli najwięcej punktów dla obu drużyn?

W drużynie Energa Czarnych Słupsk najlepiej punktował Chico Carter, który zanotował 15 oczek. Wspierali go Eral Penn z 12 punktami oraz Tim Lambrecht, który dołożył 11. Pozostali zawodnicy, tacy jak Samuel Hines Jr i Aigars Skele, również przyczynili się do dorobku punktowego, zdobywając po 9 punktów każdy.

Po stronie zwycięzców, Energa Trefla Sopot, absolutnym liderem strzelców okazał się Paul Scruggs, który zdobył aż 27 punktów. Grant Sherfield zanotował 14 oczek, a Dylan Addae-Wusu dołożył 10. Wynik ten pokazał skuteczność i zgranie zespołu, co finalnie przełożyło się na zwycięstwo w Słupsku.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.