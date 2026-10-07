Robert Lewandowski już działa w Chicago! Błysnął z ławki w hicie MLS

W spotkaniu ligi MLS między Chicago Fire a Vancouver Whitecaps Robert Lewandowski popisał się świetną asystą.

Polski napastnik rozpoczął mecz na ławce, z której wszedł na murawę w 76. minucie.

Zapraszamy do obejrzenia kluczowego podania Polaka oraz całego skrótu starcia w Chicago.

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Starcie Chicago Fire z Vancouver Whitecaps. Lewandowski z asystą po powrocie z kadry

Jeszcze w miniony piątek Robert Lewandowski przebywał na zgrupowaniu kadry narodowej, gdzie podczas wygranego 6:0 meczu z Rumunią w Warszawie zapisał na swoim koncie hat-tricka. W poniedziałek reprezentacja Polski rozegrała kolejne spotkanie, ulegając Bośni i Hercegowinie 0:1. Doświadczony 38-letni snajper nie mógł wystąpić w tym starciu z powodu zawieszenia za kartki, co pozwoliło mu na szybszy powrót do Stanów Zjednoczonych, dzięki czemu był do dyspozycji szkoleniowca Chicago Fire na ligową potyczkę z Vancouver Whitecaps.

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We wtorkowym meczu w Chicago polski gwiazdor pojawił się na murawie w 76. minucie, gdy jego drużyna prowadziła 2:1. W końcówce spotkania, a dokładnie w 88. minucie, Lewandowski znalazł się w znakomitej sytuacji w polu karnym. Mając przed sobą wyłącznie golkipera przeciwników, polski snajper zdecydował się na zespołowe rozwiązanie, dogrywając piłkę do Marena Haile-Selassie, któremu pozostało jedynie umieścić futbolówkę w pustej siatce. Przed tą decydującą akcją na listę strzelców wpisali się Jonathan Bamba i Philip Zinckernagel dla gospodarzy, natomiast dla zespołu z Vancouver trafienie zanotował Mathias Laborda. Warto dodać, że w pierwszej odsłonie Zinckernagel nie wykorzystał rzutu karnego.

Od początku drugiej części spotkania w barwach kanadyjskiego zespołu występował Thomas Mueller. Niemiecki zawodnik i były klubowy partner Lewandowskiego z czasów wspólnej gry w Bayernie Monachium serdecznie przywitał się z Polakiem jeszcze przed pierwszym gwizdkiem arbitra.

Obecnie, mając na koncie 27 rozegranych spotkań, drużyna Chicago Fire plasuje się na czwartej pozycji w Konferencji Wschodniej z dorobkiem 45 punktów. Na pierwszym miejscu niezmiennie znajduje się Nashville SC, które uzbierało 60 „oczek” i jest już pewne gry w fazie play off. Z kolei ekipa Whitecaps, mająca 50 punktów, lideruje zmaganiom w Konferencji Zachodniej. Rywalizacja pomiędzy zespołami z Chicago i Vancouver była pierwotnie zaplanowana na 16 lipca, jednak została przełożona w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi – nad region nadciągnął dym z pożarów lasów w Kanadzie, co znacząco pogorszyło jakość powietrza.