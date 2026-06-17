Robert Lewandowski kupił jacht za miliony. Znamy szczegóły luksusowej jednostki

Michał Skiba
Michał Skiba
2026-06-17 9:13

Już jakiś czas temu pisaliśmy, że Robert Lewandowski zdecydował się na zakup luksusowego katamaranu. "Lewy" będzie się mógł nim cieszyć dzięki pracy gdańskiej stoczni Sunreef Yachts. Kapitan reprezentacji Polski wybrał model 80 Sunreef Power NEXT o długości blisko 24 metrów.

Nowoczesny katamaran dla Roberta Lewandowskiego

Nowa jednostka powstanie zgodnie z wytycznymi kapitana reprezentacji Polski, spełniając jego indywidualne oczekiwania. Producent z Gdańska zapowiada, że jacht będzie łączył nowoczesny design, ogromną przestrzeń użytkową oraz najnowsze zdobycze technologiczne z branży marynistycznej.

Jak donosi branżowy serwis Boat International, na luksusowym pokładzie nie zabraknie imponujących udogodnień, takich jak przestronny garaż na skutery wodne czy rozległe strefy wypoczynkowe i jadalniane na świeżym powietrzu. Prawdziwą perełką ma być jednak strefa Ocean Lounge, czyli specjalne miejsce do relaksu tuż nad taflą wody. Koszt takiej morskiej przyjemności szacuje się na ponad 8 milionów euro, co daje około 34 miliony złotych.

Ten potężny katamaran będzie mierzył blisko 24 metry długości i aż 12 metrów szerokości. Zaprojektowana przestrzeń mieszkalna obejmie imponujące 366 metrów kwadratowych, a cała konstrukcja zyska szereg unikalnych, autorskich rozwiązań technicznych.

Lewandowski dołącza do elity

Polski napastnik powiększa tym samym zacne grono ambasadorów gdańskiej marki Sunreef Yachts. Wcześniej z tą luksusową stocznią nawiązali współpracę inni wybitni sportowcy, między innymi kierowca Formuły 1 Fernando Alonso oraz legendarny tenisista Rafael Nadal. Ten ostatni już od kilku lat cieszy się swoim własnym, 24-metrowym katamaranem o nazwie „Great White”.

Głos w sprawie nowej współpracy zabrał również założyciel i prezes stoczni Sunreef Yachts, podkreślając wagę tego wydarzenia dla firmy.

– Jesteśmy dumni, że możemy powitać Roberta Lewandowskiego w roli naszego ambasadora. Jego charakter, charyzma i dążenie do perfekcji doskonale wpisują się w nasze wartości związane z jakością i innowacyjnością – zaznaczył.

Robert Lewandowski kupił jacht!
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Robert Lewandowski