Robert Lewandowski kupił jacht za miliony. Znamy szczegóły luksusowej jednostki

Nowoczesny katamaran dla Roberta Lewandowskiego

Nowa jednostka powstanie zgodnie z wytycznymi kapitana reprezentacji Polski, spełniając jego indywidualne oczekiwania. Producent z Gdańska zapowiada, że jacht będzie łączył nowoczesny design, ogromną przestrzeń użytkową oraz najnowsze zdobycze technologiczne z branży marynistycznej.

Jak donosi branżowy serwis Boat International, na luksusowym pokładzie nie zabraknie imponujących udogodnień, takich jak przestronny garaż na skutery wodne czy rozległe strefy wypoczynkowe i jadalniane na świeżym powietrzu. Prawdziwą perełką ma być jednak strefa Ocean Lounge, czyli specjalne miejsce do relaksu tuż nad taflą wody. Koszt takiej morskiej przyjemności szacuje się na ponad 8 milionów euro, co daje około 34 miliony złotych.

Ten potężny katamaran będzie mierzył blisko 24 metry długości i aż 12 metrów szerokości. Zaprojektowana przestrzeń mieszkalna obejmie imponujące 366 metrów kwadratowych, a cała konstrukcja zyska szereg unikalnych, autorskich rozwiązań technicznych.

Lewandowski dołącza do elity

Polski napastnik powiększa tym samym zacne grono ambasadorów gdańskiej marki Sunreef Yachts. Wcześniej z tą luksusową stocznią nawiązali współpracę inni wybitni sportowcy, między innymi kierowca Formuły 1 Fernando Alonso oraz legendarny tenisista Rafael Nadal. Ten ostatni już od kilku lat cieszy się swoim własnym, 24-metrowym katamaranem o nazwie „Great White”.

Głos w sprawie nowej współpracy zabrał również założyciel i prezes stoczni Sunreef Yachts, podkreślając wagę tego wydarzenia dla firmy.

– Jesteśmy dumni, że możemy powitać Roberta Lewandowskiego w roli naszego ambasadora. Jego charakter, charyzma i dążenie do perfekcji doskonale wpisują się w nasze wartości związane z jakością i innowacyjnością – zaznaczył.