Dla polskiego piłkarza ostatnie miesiące układają się niezwykle pomyślnie. Defensor krok po kroku wywalczył sobie mocne miejsce w zespole, stając się ostatecznie istotnym punktem bloku obronnego. Jego rosnące znaczenie dla drużyny idealnie obrazuje start trwających rozgrywek. Choć na inaugurację Bundesligi wszedł na murawę z ławki rezerwowych, to w następnych ośmiu meczach grał już od pierwszej do ostatniej minuty. Biorąc pod uwagę jego młody wiek, tak częste występy w podstawowej jedenastce stanowią duże osiągnięcie.

Świetna forma prezentowana przez defensora szybko skłoniła kierownictwo Mainz do działania. Władze niemieckiego klubu postanowiły zatrzymać piłkarza na dłużej i przedłużyły z nim kontrakt o kolejne dwa lata. Podpisanie nowego dokumentu ma też oznaczać dla zawodnika korzystniejsze warunki finansowe. Taki ruch działaczy to dowód dużego zaufania wobec Polaka, który dobrą grą wypracował sobie silną pozycję w szatni.

Piłkarski rozwój Potulskiego widać nie tylko w rozgrywkach klubowych, lecz także na arenie międzynarodowej. Niedawne starcie ze Szwecją było już jego piątym występem w pierwszej reprezentacji Polski.

Młody obrońca reprezentuje barwy FSV Mainz od lipca 2023 roku. Zanim wyjechał do Niemiec, szkolił się w młodzieżowych drużynach Legii Warszawa. Wyjazd za granicę okazał się kluczowym momentem dla jego piłkarskiego rozwoju, a obecny status w pierwszej drużynie potwierdza, jak duży postęp zrobił w krótkim czasie.

Złożenie podpisu pod nową umową stanowi następny ważny etap w przygodzie Potulskiego z piłką. Taki krok gwarantuje zawodnikowi stabilizację oraz szansę na dalszy rozwój w znanym otoczeniu. Włodarze Mainz zyskują natomiast pewność, że zatrzymali w klubie jednego ze swoich najbardziej obiecujących graczy młodego pokolenia.

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