Liga Narodów w Gliwicach. Niemcy pokonują Belgię

Zwycięstwo Niemiec nad Belgią

W piątkowym spotkaniu Ligi Narodów w Gliwicach siatkarze reprezentacji Niemiec pokonali Belgię 3:1. Poszczególne sety zakończyły się wynikami 25:22, 19:25, 25:23 oraz 25:19. Dla reprezentacji Polski piątek był dniem wolnym od meczów w ramach tego turnieju.

Niemcy zrehabilitowali się po wcześniejszej porażce. W swoim pierwszym meczu turnieju przegrali z Argentyną 2:3. Belgowie z kolei rozegrali w Gliwicach już swoje trzecie spotkanie, po wcześniejszej porażce z Polską 2:3 i wygranej z Chinami 3:1.

Jakie są kolejne mecze?

Przed piątkowym meczem Niemców z Belgami, Argentyna pewnie pokonała Chiny 3:0. Turniej rozgrywany w PreZero Arenie Gliwice potrwa do niedzieli, a na weekend zaplanowano kolejne emocjonujące starcia, w tym występ reprezentacji Polski.

W sobotę odbędą się dwa spotkania. O godzinie 17.00 Polska zagra z Niemcami. Z kolei wieczorem, o 20.30, reprezentacja Turcji zmierzy się z Argentyną. Kibice mogą spodziewać się wyrównanych meczów i dużych sportowych emocji w nadchodzących dniach.