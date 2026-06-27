Liga Narodów siatkarzy. Kto jest na czele tabeli?

Japonia liderem Ligi Narodów

Japonia wygrała w Orleanie z Iranem 3:2, co dało jej szóste z rzędu zwycięstwo w trwających rozgrywkach Ligi Narodów siatkarzy. Dzięki temu wynikowi Azjaci pozostają jedyną drużyną, która do tej pory nie poniosła ani jednej porażki na arenie międzynarodowej. Polacy, którzy w piątek odpoczywali podczas turnieju w Gliwicach, mają na swoim koncie cztery wygrane i dwie przegrane.

Bardzo dobrze w tegorocznej edycji Ligi Narodów radzą sobie również Ukraińcy. Wygrana z Kanadą 3:0 w Lublanie pozwoliła im na zajęcie drugiego miejsca w aktualnej tabeli rozgrywek. W najbliższy weekend reprezentacja Polski rozegra mecze z Niemcami w sobotę oraz z Argentyną w niedzielę.

Gdzie odbędzie się turniej finałowy?

Po zakończeniu turnieju w Gliwicach polscy siatkarze udadzą się do Stanów Zjednoczonych. W Chicago w dniach 15-20 lipca zmierzą się z kolejnymi rywalami. Przeciwnikami biało-czerwonych będą zespoły Bułgarii, Brazylii, Francji oraz gospodarzy z USA. Będzie to kluczowy etap w walce o awans do finałów.

Turniej finałowy Ligi Narodów siatkarzy zostanie rozegrany drugi rok z rzędu w chińskim mieście Ningbo w dniach od 29 lipca do 2 sierpnia. Awans do tej fazy rozgrywek wywalczy siedem najwyżej sklasyfikowanych drużyn po rundzie grupowej, a także reprezentacja Chin jako gospodarz imprezy.