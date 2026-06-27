MŚ 2026 i mecz Norwegia – Francja. Kto zaliczył trzeci hat-trick turnieju?

Trzy trafienia gwiazdy podczas MŚ 2026

Spotkanie rozegrane w Bostonie przyciągnęło na trybuny dokładnie 64 146 widzów i sędziował je Anglik Michael Oliver. Pojedynek wyłonił triumfatora grupy I piłkarskich mistrzostw świata, ponieważ obie drużyny wcześniej wygrały po dwa mecze. Zdecydowanym zwycięzcą okazała się reprezentacja Francji. Strzelanie dla Trójkolorowych rozpoczął Ousmane Dembele, który zdobył bramki w 7., 20. oraz 32. minucie spotkania. Francuski skrzydłowy zanotował tym samym trzeci hat-trick w trakcie całego turnieju.

Wcześniej na mundialu trzy gole w jednym meczu strzelili tylko Jonathan David dla Kanady oraz Lionel Messi dla Argentyny. W starciu ze Skandynawami dwie asysty przy trafieniach klubowego kolegi zanotował Kylian Mbappe. Rozpoczynający swoją drugą setkę występów w kadrze napastnik celnie podawał nawet pomimo faulu Leo Ostigarda przy drugiej bramce. Francuzi prowadzili grę, choć zmarnowali też dogodne sytuacje, w których znaleźli się Michael Olise i wspomniany Mbappe. Zespół z ławki rezerwowych poprowadził asystent Guy Stephan, zastępujący wracającego na pogrzeb matki Didiera Deschampsa.

Jak odpowiedzieli rywale w drugiej połowie?

Kadra Skandynawów przystąpiła do rywalizacji bez swojego najsilniejszego zestawienia personalnego. Trener Stale Solbakken zdecydował, że w wyjściowej jedenastce zabraknie zdobywcy czterech goli na tym turnieju, Erlinga Haalanda. Norwegowie zdobyli swoją jedyną bramkę w 21. minucie po strzale Thelo Aasgaarda z piętnastu metrów. Zaskoczona obrona francuskiej drużyny narodowej skapitulowała zaledwie osiemdziesiąt sekund po podwyższeniu prowadzenia przez Ousmane Dembele. Żółte kartki w tym meczu obejrzeli Patrick Berg oraz Aurelien Tchouameni.

Po zmianie stron drużyna z północy Europy odważniej ruszyła do ataków, szukając szansy na wyrównanie. W 50. minucie faul Theo Hernandeza na Oscarze Bobbie przyniósł Skandynawom rzut karny. Sygnalizowane uderzenie Jorgena Larsena z jedenastu metrów zdołał jednak skutecznie obronić Mike Maignan. Ostateczny wynik na 4:1 ustalił w czwartej minucie doliczonego czasu gry Desire Doue strzałem głową po dośrodkowaniu Bradley’a Barcoli. W 1/16 finału Norwegia zagra w Dallas z Wybrzeżem Kości Słoniowej, a w innym meczu grupy I Senegal pokonał Irak 5:0.