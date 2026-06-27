Lionel Messi na ławce rezerwowych w meczu z Jordanią. Znamy powód

Decyzja selekcjonera Argentyny

Lionel Scaloni, selekcjoner reprezentacji Argentyny, poinformował, że Lionel Messi rozpocznie sobotni mecz z Jordanią na ławce rezerwowych. Trener przekazał tę wiadomość w odpowiedzi na pytanie Enrique Macaya Marqueza. Jest to 91-letni argentyński dziennikarz radiowy, który relacjonuje swoje osiemnaste mistrzostwa świata.

Obrońcy tytułu mają już zapewniony awans do 1/16 finału mistrzostw świata 2026 z pierwszego miejsca w grupie. Lionel Messi zdobył wszystkie pięć bramek dla Argentyny w dotychczasowych spotkaniach fazy grupowej, w których zespół pokonał Algierię 3:0 oraz Austrię 2:0.

"Leo rozpocznie mecz na ławce rezerwowych. Odpowiadam, bo zasługujesz na szczerą odpowiedź. Leo wejdzie na boisko trochę później" - powiedział Scaloni.

Czy Argentyna wystawi drugi skład?

Mimo pewnego awansu, Lionel Scaloni odrzucił sugestie o wystawieniu drugiego składu w meczu przeciwko Jordanii. Szkoleniowiec podkreślił, że chce dać szansę zawodnikom, którzy na to zasługują, a nie oszczędzać liderów przed fazą pucharową turnieju rozgrywanego w USA, Meksyku i Kanadzie.

W ubiegłą środę w Kansas City Lionel Messi obchodził swoje 39. urodziny, które świętował wraz z kolegami z drużyny. Argentyńczyk jest aktualnie najlepszym strzelcem w historii mistrzostw świata, mając na koncie 18 goli. Prowadzi również w klasyfikacji strzelców obecnego mundialu.