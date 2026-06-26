Francuz zmiótł Norwegów w pół godziny. Historyczny wynik Senegalu na MŚ 2026

Francja nie dała szans Norwegii. Popis Ousmane'a Dembele

Początek spotkania w Foxborough dostarczył kibicom potężnej dawki emocji. Już po 20 sekundach gry Kylian Mbappe trafił w poprzeczkę, zwiastując ofensywę swojej drużyny. Chwilę później na boisku dominował już tylko Ousmane Dembele. W siódmej minucie wykorzystał dokładne dogranie od Mbappe i po krótkim rajdzie z obrońcami umieścił piłkę w siatce. Francuzi konsekwentnie budowali swoją przewagę. W 20. minucie Dembele po raz kolejny popisał się świetnym wykończeniem z obrębu pola karnego. Norwegowie zdołali odpowiedzieć golem Thelo Aasgaarda, lecz to nie wystarczyło, by zatrzymać rozpędzonych rywali. Zaledwie 12 minut później Dembele zamknął pierwszą połowę mocnym strzałem, notując klasycznego hat-tricka. W drugiej części meczu Skandynawowie nie wykorzystali rzutu karnego, a ostateczny cios zadał im Désiré Doué.

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Senegal gromi Irak 5:0. Rekordowe zwycięstwo afrykańskiej drużyny na MŚ

W równolegle rozgrywanym spotkaniu Senegal stanął przed trudnym zadaniem – aby zachować szanse na awans z trzeciego miejsca, musiał wygrać jak najwyżej. Drużyna z Afryki ruszyła do ataków od pierwszych minut, a wynik otworzyła już w 4. minucie. Zadanie ułatwiło im wyrzucenie z boiska zawodnika Iraku. Senegalczycy perfekcyjnie wykorzystali grę w przewadze, deklasując przeciwnika 5:0. To najwyższe w historii zwycięstwo reprezentacji z Afryki na mistrzostwach świata zapewniło im piątą pozycję w klasyfikacji zespołów z trzecich miejsc. Pomimo imponującego rezultatu, „Lwy Terangi” wciąż nie są pewne udziału w fazie pucharowej i muszą bacznie śledzić wyniki pozostałych grup.

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