Reprezentacja Szkocji traci trenera po MŚ 2026. Zapadła kluczowa decyzja

Koniec pewnej epoki dla reprezentacji Szkocji

Szkocka federacja piłkarska oficjalnie poinformowała o odejściu dotychczasowego selekcjonera. Decyzja zapadła zaraz po tym, jak zespół z Wysp Brytyjskich zakończył udział w fazie grupowej mistrzostw świata. W trakcie turnieju zawodnicy odnieśli zaledwie jedno skromne zwycięstwo. Pokonali reprezentację Haiti wynikiem 1:0, co początkowo dało kibicom wielką nadzieję na sportowy sukces. Kolejne spotkania przyniosły jednak srogie rozczarowanie i ostatecznie przekreśliły szanse na wyjście z grupy.

W następnych meczach turniejowych rywale okazali się po prostu znacznie silniejsi i lepiej zorganizowani. Najpierw zespół prowadzony przez Clarke'a uległ Maroku 0:1 w bardzo zaciętym, fizycznym starciu. Następnie drużyna musiała uznać wyższość faworyzowanej Brazylii, przegrywając z utytułowanym przeciwnikiem wyraźnie 0:3. Szkoci ostatecznie zajęli trzecie miejsce w grupie C, gromadząc na swoim turniejowym koncie zaledwie trzy punkty. Taki dorobek punktowy nie wystarczył, aby awansować do pucharowej części z grona drużyn z trzecich lokat.

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Jak zapisał się w historii Steve Clarke?

Komunikat krajowego związku został opublikowany w nocy z soboty na niedzielę według czasu polskiego. Właśnie wtedy ostatecznie potwierdzono, że brytyjski zespół stracił jakiekolwiek matematyczne szanse na udział w 1/16 finału. Był to niezwykle ważny moment dla całej tamtejszej piłki nożnej po długim okresie posuchy. Szkocja wróciła na mistrzostwa świata po 28 latach nieobecności, co już samo w sobie uznawano za historyczne osiągnięcie. Odpadnięcie na tak wczesnym etapie zmusiło jednak władze federacji do błyskawicznego zaakceptowania dymisji.

Ustępujący szkoleniowiec obejmował swoje stanowisko w 2019 roku i rozpoczął żmudną przebudowę całego zespołu. Przez ten owocny czas zdążył dwukrotnie awansować ze swoimi podopiecznymi na finały mistrzostw Europy. Jego ostateczny bilans na ławce trenerskiej jest z pewnością warty bardzo dokładnego odnotowania przez statystyków. Poprowadził kadrę narodową łącznie w 81 oficjalnych meczach, odnosząc w nich 38 ważnych zwycięstw oraz notując 14 remisów. Zawodnicy pod jego wodzą schodzili z boiska pokonani we wszystkich rozgrywkach dokładnie 29 razy.