MŚ 2026. Czy Anglia zdominuje fazę pucharową turnieju?

Anglia pewnie wygrywa w grupie L

Pierwsza połowa spotkania zakończyła się bezbramkowym remisem, co wywołało spore niezadowolenie sympatyków brytyjskiej kadry. Wicemistrzowie Europy zmienili obraz gry po zmianie stron, skutecznie przejmując inicjatywę na boisku. Wynik rywalizacji w 62. minucie po wypracowanej akcji otworzył Jude Bellingham. Niedługo później ten sam pomocnik zanotował ważną asystę przy celnym trafieniu napastnika Bayernu Monachium, Harry'ego Kane'a.

Zespół prowadzony przez niemieckiego trenera zakończył pierwszą fazę rozgrywek z dorobkiem siedmiu punktów. Wcześniej Anglicy odnieśli cenne zwycięstwo w meczu z Chorwacją wynikiem 4:2, a następnie bezbramkowo zremisowali z reprezentacją Ghany. Turniej zorganizowany na stadionach w USA, Kanadzie i Meksyku wkracza teraz w niezwykle wymagającą fazę pucharową. Thomas Tuchel bardzo pozytywnie ocenił zaangażowanie i sportową postawę swoich piłkarzy na boisku.

"- Byliśmy jedyną drużyną, która stworzyła tak wiele okazji bramkowych przeciwko Panamie. Każdy zrobił to, co trzeba, a Jude odegrał w tym kluczową rolę. Jest jeszcze wiele do zrobienia i trzeba dopracować wiele szczegółów w naszej odważnej grze" - analizował Tuchel.

"- Od fazy pucharowej turniej zaczyna się od nowa. Skupiamy się na naszych mocnych stronach i budujemy na tym, co mamy. Będziemy się rozwijać. Jestem przekonany, że w ważniejszych meczach będziemy grać jeszcze lepiej" - kontynuował niemiecki szkoleniowiec.

"- Pierwsze zadanie wykonane. Osiągnęliśmy cel, jakim było zajęcie pierwszego miejsca w grupie. Wiedzieliśmy, jaki poziom chcemy osiągnąć i zrobiliśmy to w drugiej połowie meczu z Panamą. W każdym spotkaniu musimy się poprawiać i to od nas zależy, czy to osiągniemy" - oświadczył Bellingham, który został wybrany najlepszym zawodnikiem meczu.

Historyczne rekordy podczas MŚ 2026?

Podczas trwającej imprezy doświadczony kapitan reprezentacji Anglii zgromadził już na swoim turniejowym koncie łącznie trzy gole. Dzięki temu Harry Kane z jedenastoma trafieniami stał się najskuteczniejszym strzelcem swojej kadry w całej historii piłkarskich mistrzostw świata. Trzydziestodwuletni napastnik wyprzedził w tej zaszczytnej klasyfikacji słynnego Gary'ego Linekera. Zawodnik zdobył dla drużyny narodowej już osiemdziesiąt dwie bramki, co stanowi absolutny i historyczny rekord zespołu.

Dla reprezentacji Panamy był to dopiero drugi w historii start w prestiżowych mistrzostwach świata. Poprzednio drużyna z Ameryki Środkowej zaprezentowała się podczas turnieju w Rosji w 2018 roku. Mimo trzech odniesionych porażek z Ghaną, Chorwacją i Anglią zespół pokazał się z lepszej strony, ponieważ stracił znacznie mniej goli niż podczas debiutu. Gracze zdobyli na boiskach cenne doświadczenie, odważnie rywalizując z wyżej notowanymi zespołami na wielkiej międzynarodowej arenie.

"- Cieszę się z asysty, a ten rekord jest niesamowity. Harry z pewnością na to zasługuje" - dodał Bellingham.