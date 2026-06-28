MŚ 2026 w piłce nożnej. Kto wywalczył historyczny awans rzutem na taśmę?

Zwrot akcji w meczu DR Konga

Mecz piłkarskich mistrzostw świata rozegrany w Atlancie przyniósł sporo emocji kibicom zgromadzonym na trybunach. Reprezentacja Demokratycznej Republiki Konga pokonała Uzbekistan 3:1, chociaż do przerwy przegrywała 0:1 po trafieniu Eldora Shomurodova w dziesiątej minucie. Wynik ten pozwolił afrykańskiej drużynie awansować do jednej szesnastej finału z trzeciego miejsca w grupie K. Na stadionie zgromadziło się dokładnie 68 239 widzów.

Bohaterem afrykańskiej drużyny bez wątpienia został Yoane Wissa, który zdobył dwie cenne bramki dla swojego zespołu. Zawodnik wpisał się na listę strzelców z rzutu karnego w 68. minucie oraz w doliczonym czasie gry, dokładnie w 91. minucie. Trzeciego gola w tym spotkaniu dołożył Fiston Mayele w 78. minucie rywalizacji. Pozwoliło to na ostateczne przypieczętowanie triumfu tej narodowej reprezentacji w ważnym turnieju.

Kto sędziował to zacięte spotkanie?

Arbitrem głównym tego piłkarskiego starcia był doświadczony niemiecki sędzia Felix Zwayer. W trakcie pełnego emocji meczu pokazał on łącznie pięć żółtych kartek zawodnikom obu rywalizujących reprezentacji. W zespole z Afryki ukarani zostali Samuel Moutoussamy, Nathanael Mbuku oraz Noah Sadiki. Odzwierciedlało to niezwykle zacięty i fizyczny charakter tego sportowego widowiska w Atlancie.

W drużynie przeciwnej żółtymi kartonikami napomniani zostali natomiast Sherzod Nasrullaev oraz Abdukodir Khusanov. Warto również odnotować inne rozegrane spotkanie grupy K, w którym zmierzyły się silne ekipy z samej czołówki tabeli. Najlepsza w grupie reprezentacja Kolumbii zremisowała 0:0 z wiceliderem, czyli drużyną Portugalii. Obie te ekipy potwierdziły swoją mocną pozycję przed kolejną fazą mistrzostw.