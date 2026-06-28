MŚ 2026: Kolumbia remisuje z Portugalią. Kto awansował z grupy K?

Remis w meczu Kolumbia – Portugalia

Reprezentacja z Ameryki Południowej zmierzyła się z europejskim zespołem na stadionie w Miami Gardens. Spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem, co miało kluczowe znaczenie dla układu tabeli. Na trybunach zasiadło dokładnie 64478 widzów, którzy obserwowali to starcie w grupie K. Jedyną kartką w tym meczu został ukarany zawodnik kolumbijski. Sędzia główny Alireza Faghani z Iranu pokazał żółty kartonik Gustavo Puercie.

Podział punktów usatysfakcjonował obie strony tego widowiska piłkarskiego. Zdobyty punkt sprawił, że Kolumbia ostatecznie uplasowała się na pierwszej pozycji w swojej grupie. Na drugim miejscu zmagania zakończyła reprezentacja Portugalii. Oba zespoły dzięki temu wynikowi zagwarantowały sobie bezpieczny awans do jednej szesnastej finału mistrzostw świata. Dla tych drużyn był to ostatni pojedynek w tej fazie rozgrywek.

Kto jeszcze uzyskał awans z grupy K?

W trakcie tej samej kolejki toczyła się decydująca rywalizacja w drugim spotkaniu. Demokratyczna Republika Konga spotkała się na boisku z reprezentacją Uzbekistanu. Afrykański zespół odniósł w tym niezwykle ważnym starciu pewne zwycięstwo w stosunku trzy do jednego. Zdobyte punkty pozwoliły tej drużynie zająć trzecie miejsce w ostatecznej klasyfikacji. Osiągnięty rezultat okazał się wystarczający do uzyskania promocji do kolejnej rundy.

Dzięki przekonującej wygranej nad Uzbekistanem również Demokratyczna Republika Konga zameldowała się w fazie pucharowej. Awans z trzeciej lokaty oznacza, że afrykańska drużyna wystąpi w jednej szesnastej finału całego turnieju. Reprezentacja Uzbekistanu po tej porażce ostatecznie pożegnała się z tegorocznymi mistrzostwami świata. Zmagania w grupie K oficjalnie dobiegły końca po rozegraniu kompletu spotkań. Trzy awansujące ekipy rozpoczną teraz przygotowania do trudnych meczów w systemie pucharowym.