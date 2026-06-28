MŚ 2026: Kolumbia - Portugalia. Bezbramkowy remis na szczycie grupy K

Jak przebiegał mecz Kolumbia - Portugalia?

Przed rozpoczęciem spotkania Portugalia zajmowała drugie miejsce w tabeli po remisie z Demokratyczną Republiką Konga 1:1 oraz triumfie nad Uzbekistanem 5:0. Aby zająć pierwszą pozycję w grupie K, europejska drużyna musiała pokonać Kolumbię, która wcześniej wygrała oba swoje mecze. Rywalizacja w Miami Gardens, którą z trybun śledziło 64 478 widzów, była zapowiadana jako starcie doświadczonych kapitanów: Cristiano Ronaldo i Jamesa Rodrigueza. Sędzią głównym tego historycznego, pierwszego bezpośredniego starcia obu ekip był Irańczyk Alireza Faghani. Jedyną żółtą kartką w całym spotkaniu ukarany został Gustavo Puerta z zespołu z Ameryki Południowej.

Kolumbijczycy przejęli inicjatywę od pierwszych minut, a szanse na zdobycie bramki mieli m.in. Jhon Cordoba oraz Jhon Arias. Drużyna z Półwyspu Iberyjskiego odpowiedziała w 23. minucie, gdy Cristiano Ronaldo uderzył celnie z rzutu wolnego w środek bramki. Dobrą okazję dla Portugalii zmarnował również Bruno Fernandes po precyzyjnym podaniu Joao Cancelo. W drugiej połowie przewagę utrzymywała Kolumbia, a w końcówce spotkania zwycięstwo mógł zapewnić Luis Suarez. W doliczonym czasie gry piłkę w siatce umieścił Davinson Sanchez, jednak po analizie VAR sędzia anulował gola z powodu minimalnego spalonego.

Z kim zagra Portugalia na MŚ 2026?

Dzięki bezbramkowemu remisowi to reprezentacja Kolumbii utrzymała pierwsze miejsce w końcowej tabeli grupy K. Z drugiego miejsca do 1/16 finału awansowała Portugalia, co oznaczało dalszą grę dla obu faworytów tego zestawienia. Stawkę drużyn z awansem z trzeciej pozycji uzupełniła Demokratyczna Republika Konga, wygrywając z Uzbekistanem 3:1 w trzeciej kolejce. Turniej jest wyjątkowy dla 41-letniego Cristiano Ronaldo, który wcześniej został pierwszym graczem z trafieniami na sześciu mundialach. Portugalski napastnik zamierza dogonić w klasyfikacji strzelców Argentyńczyka Lionela Messiego, mającego na swoim koncie pięć goli.

Po zakończeniu rywalizacji grupowej obie reprezentacje poznały już swoich rywali w 1/16 finału mistrzostw świata. Zwycięzcy grupy, reprezentanci Kolumbii, powalczą o awans do kolejnej fazy z drużyną Ghany. Portugalia zmierzy się natomiast w niezwykle wymagającym starciu z narodową reprezentacją Chorwacji. Brak zwycięstwa w ostatnim meczu grupowym sprawił, że na europejską drużynę czeka bardzo trudna przeprawa. Zespoły rozpoczną teraz intensywną regenerację i przygotowania do najważniejszych spotkań w fazie pucharowej turnieju.