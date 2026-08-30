ORLEN finał mistrzostw Polski rozstrzygnięty. Znamy nowych złotych medalistów

Sensacyjne triumfatorki grające z prawej strony drabinki

W turnieju finałowym na specjalnie przygotowanych boiskach wystąpiło szesnaście par kobiecych oraz dwadzieścia cztery duety męskie. Maja Kruczek i Zuzanna Michalska udowodniły, że można sięgnąć po złoto, grając z prawej strony drabinki. W niedzielę stoczyły trzy pojedynki, a w meczu o tytuł pokonały Urszulę Łunio i Justynę Tomalę po zaciętym tie-breaku.

Walka o trzecie miejsce wśród kobiet również dostarczyła wielu emocji. Brązowe medale zdobyły Julia Gierczyńska i Patrycja Jundziłł, które w decydującym starciu okazały się lepsze od ustępujących mistrzyń z 2025 roku, Aleksandry Gromadowskiej i Agnieszki Adamek. Ten pojedynek także rozstrzygnął się w trzech setach.

Kto zdominował rywalizację siatkarzy na piasku?

Mecz o brązowy medal w męskim turnieju zgromadził na boisku dwie pary, które w niedzielny poranek rywalizowały w ćwierćfinałach. Igor Ciemachowski i Kacper Taudul zwyciężyli po tie-breaku z duetem Jarosław Lech i Wiktor Mielczarek. To kolejne osiągnięcie Ciemachowskiego i Taudula, którzy wcześniej zapewnili sobie start w mistrzostwach Europy w Starych Jabłonkach.

W wielkim finale spotkali się Piotr Kantor i Filip Lejawa oraz Marek Subocz i Michał Witkoś. Doświadczenie Kantora, dla którego był to dziesiąty finał w karierze, odegrało kluczową rolę. W ubiegłym sezonie Kantor i Lejawa musieli uznać wyższość Michała Bryla i Bartosza Łosiaka, jednak tym razem zdobyli złoto. Na koniec turnieju przyznano również nagrody MVP, które trafiły w ręce Mai Kruczek oraz Filipa Lejawy.