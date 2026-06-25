Reprezentacja Maroka wygrywa na mistrzostwach świata. Co zaskoczyło trenera?

Trudne zwycięstwo na mistrzostwach świata

Drużyna z Afryki Północnej wygrała 4:2 z Haiti w ramach rywalizacji w grupie C. Zwycięzcą tej grupy została ostatecznie faworyzowana reprezentacja Brazylii. Trener reprezentacji Maroka, Mohamed Ouahbi, przyznał po zakończonym spotkaniu, że jego drużyna nie zaprezentowała optymalnej formy. Szkoleniowiec mocno liczył na zajęcie pierwszego miejsca w tabeli, jednak ogólny poziom gry okazał się do tego celu niewystarczający. Ekipa z Karaibów zmusiła wyżej notowanych rywali do maksymalnego wysiłku przez pełne dziewięćdziesiąt minut.

Kapitan zespołu z Afryki, Achraf Hakimi, również potwierdził wymagający charakter środowego starcia. Obrońca grający na co dzień w klubie Paris Saint-Germain zaznaczył, że przeciwnicy postawili niezwykle twarde warunki na boisku. Marokańscy zawodnicy musieli wykazać się wielką odpornością i determinacją, aby utrzymać korzystny rezultat. Defensor podkreślił, że pomimo utraty dwóch bramek, nadrzędnym sukcesem pozostaje pewny awans drużyny do kolejnej rundy turnieju. Wszyscy gracze skupiają się już wyłącznie na nadchodzących wyzwaniach.

- Chcielibyśmy być na szczycie grupy, to był nasz cel. Jednak nie graliśmy wystarczająco dobrze, żeby to osiągnąć, zwłaszcza w tym ostatnim meczu - powiedział Ouahbi na konferencji prasowej.

- Mecz był szalony, padło dużo bramek, z naszego punktu widzenia za dużo ich straciliśmy. Ale jesteśmy bardzo zadowoleni, że awansowaliśmy do kolejnej rundy. To, co za nami już przestaje się liczyć, idziemy naprzód - dodał obrońca Paris Saint-Germanin.

Jak oceniono postawę reprezentacji Haiti?

Reprezentacja Haiti pożegnała się z mistrzostwami świata z zerowym dorobkiem punktowym. Zespół ten powrócił na najważniejszy turniej piłkarski globu po długich pięćdziesięciu dwóch latach nieobecności. Trener Sebastien Migne podkreślił, że jest wyjątkowo zadowolony z zaangażowania swoich podopiecznych we wszystkich grupowych starciach. Francuski szkoleniowiec docenił niezłomny charakter haitańskich piłkarzy, którzy dzielnie walczyli pomimo braku jakichkolwiek turniejowych punktów. Najbliżej sukcesu Haitańczycy byli w spotkaniu ze Szkocją, które ostatecznie przegrali zaledwie 0:1.

Swój powód do radości miał także napastnik angielskiego Sunderlandu, Wilson Isidor. Zdobywca jednej z bramek dla drużyny z Karaibów wierzy, że trafienia w meczu z Marokiem przyniosły kibicom sporo satysfakcji. Snajper przypomniał udane fragmenty spotkań przeciwko Brazylii oraz Szkocji, co w jego opinii stanowi dobry prognostyk na przyszłość. Ekipa udowodniła, że potrafi przez większość czasu rywalizować z czołowymi zespołami jak równy z równym. Haitańczycy planują zbudować silniejszą formację i wrócić na mundial za cztery lata.

- Jestem oczywiście rozczarowany wynikiem, ale ani przez moment nie czułem, żeby moi piłkarze się poddali czy zrezygnowali. Bałem się, że trzeci stracony gol może ich załamać, ale tak się nie stało. To odzwierciedlenie narodu haitańskiego, który nigdy się nie poddaje - powiedział Francuz.