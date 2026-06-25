MŚ 2026. Wiadomo kto zagra w kolejnej fazie turnieju

Bośniacy z pewnym awansem do kolejnej fazy

Podczas trwającego turnieju MŚ 2026 reprezentacja Bośni i Hercegowiny pokonała Katar 3:1, co pozwoliło jej zająć trzecie miejsce w grupie B. Piłkarze z Bałkanów zgromadzili łącznie cztery punkty w trzech meczach. Obecnie ich bilans bramkowy wynosi 5-6. Jest to dopiero ich drugi występ w historii na piłkarskich mistrzostwach świata, a zespół czeka teraz na wyłonienie swojego kolejnego rywala w turniejowej drabince.

Awans Bośniaków do 1/16 finału stał się matematycznie pewny po tym, jak Szkocja przegrała z Brazylią 0:3 w rywalizacji grupy C. Do rozegrania w fazie grupowej całego turnieju pozostało jeszcze dwadzieścia spotkań. Mimo tego drużyna z Bałkanów utrzyma pozycję premiowaną awansem. Zespół na pewno znajdzie się w ostatecznym gronie ośmiu najlepszych drużyn z trzecich miejsc, które uzyskają kwalifikację.

Jak wyglądają sytuacje w innych grupach

W zakończonej już całkowicie rywalizacji grupy C trzecia w tabeli Szkocja zdobyła zaledwie trzy punkty, co uniemożliwia jej wyprzedzenie Bośniaków. Z kolei w grupie D zaplanowano bezpośrednie starcie pomiędzy drugą Australią a trzecim Paragwajem. Obydwa te zespoły zgromadziły dotychczas po trzy punkty w aktualnej tabeli. W przypadku ewentualnego podziału punktów Paragwaj zakończy zmagania z czterema punktami oraz słabszym bilansem bramkowym na poziomie minus dwa.

Zbliżona sytuacja punktowa ma miejsce w tabeli grupy J, gdzie dojdzie do decydującego meczu pomiędzy reprezentacjami Austrii oraz Algierii. Obie ekipy mają na swoim koncie po trzy punkty. Reprezentująca kontynent afrykański drużyna Algierii legitymuje się obecnie stosunkiem zdobytych i straconych goli 2-4. Z kolei w grupie I Senegal oraz Irak poniosły porażki w obu swoich dotychczasowych meczach, co oznacza, że jeden z tych zespołów może zakończyć fazę grupową z maksymalnie trzema punktami.