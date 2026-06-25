MŚ 2026. Brazylia rozbija Szkocję w Miami i kto wraca na boisko?

MŚ 2026 przynosi wielki triumf Brazylijczyków

W starciu piłkarskich mistrzostw świata Szkocja przegrała z Brazylią 0:3. Mecz rozegrano na Hard Rock Stadium w Miami, a na trybunach zasiadło ponad 64 tysiące widzów. Brazylia wygrała rywalizację w grupie C, gromadząc łącznie siedem punktów. Szkocja z dorobkiem trzech "oczek" uplasowała się ostatecznie na trzeciej pozycji. Awans podopiecznych trenera Steve'a Clarke'a zależy od wyników rywalizacji pozostałych drużyn w turnieju.

Wynik spotkania otworzył już w siódmej minucie niezawodny Vinicius Junior. Wykorzystał on błąd szkockiej defensywy i pewnie umieścił piłkę w siatce po odbiorze Rayana. Zawodnik Realu Madryt zdobył drugą bramkę w doliczonym czasie pierwszej połowy po precyzyjnym strzale głową. Sędzia Cesar Ramos z Meksyku nie uznał jego ewentualnego trzeciego trafienia z powodu faulu. W sześćdziesiątej minucie wynik na 3:0 podwyższył Matheus Cunha po świetnej asyście Bruno Guimaraesa.

Kiedy Neymar wraca do reprezentacji Brazylii?

Trener Carlo Ancelotti postawił na sprawdzony skład po pewnym zwycięstwie nad Haiti. Szkoleniowiec dokonał zaledwie jednej zmiany, wprowadzając na skrzydło Rayana za kontuzjowanego Raphinhę. Największym wydarzeniem drugiej połowy był wyczekiwany powrót Neymara na boisko w 77. minucie. Najlepszy strzelec w historii kadry wystąpił na mistrzostwach świata po raz czwarty w karierze. Słynny zawodnik pauzował w drużynie narodowej nieprzerwanie od października 2023 roku.

Europejska drużyna do ostatnich minut bezskutecznie walczyła o strzelenie honorowego gola. Porażka podtrzymała fatalną passę Szkotów, którzy nigdy dotąd nie wygrali z zespołem z Ameryki Południowej na mundialu. Reprezentacja Brazylii zagra w 1/16 finału 29 czerwca w Houston z wiceliderem grupy F. Jeśli Szkocja jakimś cudem awansuje, prawdopodobnie zmierzy się z Meksykiem dzień później. To potencjalne spotkanie zaplanowano w stolicy tego współorganizatora światowego czempionatu.