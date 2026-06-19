Reprezentacja Anglii na meczu MLB. Co robił Thomas Tuchel?

Relaks po zwycięskim meczu

Uczestnicząca w piłkarskich mistrzostwach świata reprezentacja Anglii wybrała się w czwartek na mecz zawodowej ligi baseballa (MLB). Spotkanie rozegrano między Kansas City Royals a St. Louis Cardinals. Angielska ekipa mogła pozwolić sobie na odpoczynek po środowym zwycięstwie nad Chorwacją 4:2 w ramach MŚ 2026.

Wydarzenie otworzył niemiecki trener angielskiej kadry. Thomas Tuchel, ubrany w biało-niebieską koszulkę Royals z numerem 26 i swoim nazwiskiem, wykonał pierwszy rzut. Kapitan reprezentacji Harry Kane z entuzjazmem przybił z nim „piątkę”.

„Wspaniały dzień relaksu z chłopakami grającymi w baseball. Chciałbym kiedyś spróbować” - podzielił się wrażeniami snajper Bayernu Monachium.

Sparing rezerwowych przed meczem z Ghaną

Podczas gdy Harry Kane i reszta podstawowego składu Anglii w czwartek całkowicie odpoczywali, zawodnicy rezerwowi odbyli trening. Rozegrali oni krótki mecz towarzyski z amerykańską drużyną amatorów Sporting KC. Sparing miał miejsce w ośrodku treningowym Swope Soccer Village.

Spotkanie zakończyło się zdecydowanym zwycięstwem angielskich rezerw. W wygranym 5:1 meczu aż trzy gole strzelił Ivan Toney. Kolejnym rywalem reprezentacji Anglii w mistrzostwach świata będzie we wtorek drużyna Ghany.