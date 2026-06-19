Reprezentacja Anglii na meczu MLB. Co robił Thomas Tuchel?

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-06-19 5:16

Reprezentacja Anglii po zwycięstwie nad Chorwacją spędziła czas na meczu MLB. Pierwszy rzut wykonał Thomas Tuchel, a Harry Kane nie krył entuzjazmu. Zobacz, jak Anglicy relaksują się przed kolejnym starciem na MŚ 2026.

Ręce osoby w kurtce zapisują notatki w otwartym zeszycie na tle zielonego boiska piłkarskiego i pustych trybun stadionu. Zdjęcie symbolizuje dziennikarza sportowego lub skauta analizującego mecz piłki nożnej, o czym możesz przeczytać więcej na naszym portalu.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Ręce osoby robiącej notatki w notesie na tle zielonej murawy stadionu piłkarskiego.

Relaks po zwycięskim meczu

Uczestnicząca w piłkarskich mistrzostwach świata reprezentacja Anglii wybrała się w czwartek na mecz zawodowej ligi baseballa (MLB). Spotkanie rozegrano między Kansas City Royals a St. Louis Cardinals. Angielska ekipa mogła pozwolić sobie na odpoczynek po środowym zwycięstwie nad Chorwacją 4:2 w ramach MŚ 2026.

Wydarzenie otworzył niemiecki trener angielskiej kadry. Thomas Tuchel, ubrany w biało-niebieską koszulkę Royals z numerem 26 i swoim nazwiskiem, wykonał pierwszy rzut. Kapitan reprezentacji Harry Kane z entuzjazmem przybił z nim „piątkę”.

„Wspaniały dzień relaksu z chłopakami grającymi w baseball. Chciałbym kiedyś spróbować” - podzielił się wrażeniami snajper Bayernu Monachium.

Sparing rezerwowych przed meczem z Ghaną

Podczas gdy Harry Kane i reszta podstawowego składu Anglii w czwartek całkowicie odpoczywali, zawodnicy rezerwowi odbyli trening. Rozegrali oni krótki mecz towarzyski z amerykańską drużyną amatorów Sporting KC. Sparing miał miejsce w ośrodku treningowym Swope Soccer Village.

Spotkanie zakończyło się zdecydowanym zwycięstwem angielskich rezerw. W wygranym 5:1 meczu aż trzy gole strzelił Ivan Toney. Kolejnym rywalem reprezentacji Anglii w mistrzostwach świata będzie we wtorek drużyna Ghany.