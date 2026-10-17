Mecz Cracovia Legia Warszawa. Kto strzelał bramki w hicie Ekstraklasy?

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-10-17 22:44

Spotkanie Cracovia Legia Warszawa w ramach piłkarskiej Ekstraklasy zakończyło się ostatecznie remisem 1:1. Kibice zgromadzeni na krakowskim stadionie zobaczyli wyrównane widowisko, w którym obie bramki padły jeszcze przed przerwą. Pojedynek Cracovia Legia Warszawa dostarczył sporo sportowych emocji licznie przybyłej publiczności.

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Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Dwaj piłkarze w pasiastej i zielonej koszulce walczą o piłkę na boisku podczas meczu.

Jak przebiegał mecz Ekstraklasy w Krakowie?

Spotkanie na stadionie przyciągnęło na trybuny dokładnie 14 018 widzów, którzy oczekiwali wyrównanej i zaciętej walki o ligowe punkty. Wynik rywalizacji otworzył w 26. minucie zawodnik gości Michał Sevcik, dając stołecznej drużynie cenne prowadzenie w wyjazdowym starciu.

Gospodarze nie poddali się jednak po stracie gola i ruszyli do odrabiania strat jeszcze przed gwizdkiem kończącym pierwszą połowę meczu. W 44. minucie do siatki trafił Lasse Nordas, ustalając tym samym rezultat do przerwy, który ostatecznie nie uległ już zmianie w drugiej odsłonie.

Jakie kartki odnotowano podczas ligowego spotkania?

Sędzia Piotr Lasyk z Bytomia musiał studzić emocje na boisku, co zaowocowało oficjalnymi upomnieniami dla zawodników obu rywalizujących zespołów. Żółtymi kartkami ukarani zostali Vincent Burlet z drużyny gospodarzy oraz Paweł Wszołek reprezentujący barwy klubu z Warszawy.

Szkoleniowcy obu ekip starali się odmienić losy meczu, wprowadzając rezerwowych zawodników w drugiej połowie piłkarskiego pojedynku. Na murawie pojawili się między innymi Mohamed Berte oraz Zoran Arsenic, jednak żadna ze zmian nie przyniosła decydującego trafienia dającego zwycięstwo.

ROLKI