DevelopRes Rzeszów wygrywa. Radomka pokonana w czterech setach

DevelopRes Rzeszów lepszy w ważnym starciu

Siatkarki z Rzeszowa rozegrały bardzo dobre spotkanie, pokonując na własnym parkiecie rywalki z Radomia. Wynik meczu to 3:1, a poszczególne sety kończyły się rezultatami 25:22, 23:25, 25:18, 25:20. Spotkanie od początku było bardzo wyrównane. Radomianki zdołały urwać jednego seta, jednak gospodynie z Rzeszowa okazały się silniejsze w decydujących momentach rywalizacji.

Drużyna DevelopResu podeszła do meczu w pełni skoncentrowana, a sztab szkoleniowy mógł liczyć na solidną postawę zawodniczek. Wśród gospodyń na parkiecie zaprezentowały się m.in. Magdalena Bukovska, Weronika Centka-Tietianiec oraz libero Karolina Pancewicz. Zawodniczki z Rzeszowa dzięki skutecznym atakom i pewnej grze w obronie kontrolowały przebieg gry w trzeciej i czwartej partii.

Kto wystąpił w barwach Radomki?

Moya Radomka Radom przystąpiła do spotkania z dużym zaangażowaniem, co przyniosło efekt w postaci wygranej drugiej partii. W składzie radomskiego zespołu znalazły się m.in. Aleksandra Dudek, Weronika Gierszewska oraz libero Krystyna Niemcewa. Mimo zaciętej walki, przyjezdne nie zdołały utrzymać wysokiego tempa gry i musiały uznać wyższość rywalek z Podkarpacia.

Oba zespoły zaprezentowały wysoki poziom siatkówki, a kibice zgromadzeni na trybunach mogli oglądać wiele emocjonujących akcji. Zwycięstwo DevelopResu umacnia pozycję tego zespołu w tabeli ekstraklasy siatkarek. Radomianki będą z kolei szukać cennych punktów w kolejnych ligowych spotkaniach, starając się poprawić swoją skuteczność na boisku.