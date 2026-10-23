Remis w Łodzi. Widzew i Górnik podzieliły się punktami

Gole w pierwszej połowie

Mecz w Łodzi rozpoczął się dobrze dla gospodarzy. W 16. minucie spotkania Karol Świderski popisał się celnym strzałem głową, otwierając wynik meczu dla Widzewa Łódź. Gospodarze próbowali pójść za ciosem, jednak rywale szybko zorganizowali grę.

Wyrównanie nadeszło jeszcze w pierwszej części spotkania. W 40. minucie na listę strzelców wpisał się Kacper Urbański, zdobywając bramkę dla Górnika Zabrze i tym samym ustalając wynik do przerwy na 1:1.

Składy i żółte kartki

Spotkanie poprowadził sędzia Karol Arys ze Szczecina, a z trybun zmagania piłkarzy obejrzało dokładnie 16 498 widzów. W trakcie meczu sędzia ukarał żółtymi kartkami Giannisa Papanikolaou i Mariusza Fornalczyka z Widzewa oraz Malthe Hojholta grającego w barwach Górnika.

W drużynie Widzewa wystąpili m.in. Bartłomiej Drągowski, Przemysław Wiśniewski i Juljan Shehu, a w zespole z Zabrza na murawie pojawili się m.in. Philipp Schulze, Rafał Janicki oraz Erik Janża. Mimo licznych zmian przeprowadzonych w drugiej połowie, żadnej z drużyn nie udało się przechylić szali zwycięstwa na swoją stronę.