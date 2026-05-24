Ranking WTA: Sabalenka na czele. Jak blisko jest do rekordu legendy?

Dominacja Sabalenki w rankingu WTA trwa

Białoruska tenisistka Aryna Sabalenka rozpoczyna w poniedziałek swój 92. tydzień na czele światowego rankingu WTA. Od 21 października 2024 roku nieprzerwanie utrzymuje pozycję liderki, co świadczy o jej znakomitej formie. W historii tego zestawienia, Sabalenka zajmuje obecnie 11. miejsce pod względem długości panowania. Do dogonienia 10. Amerykanki Lindsay Davenport brakuje jej zaledwie sześciu tygodni na szczycie. Jest to znaczące osiągnięcie w jej karierze.

W kontekście historycznych rekordów, Iga Świątek osiągnęła dotąd 125 tygodni jako numer jeden w rankingu WTA. To imponujący wynik, który plasuje polską tenisistkę na siódmym miejscu w klasyfikacji wszech czasów. Jej stabilna obecność w czołówce świadczy o niezwykłej konsekwencji i talencie, co jest powodem do dumy dla polskich fanów. Wynik ten umacnia jej pozycję wśród legend żeńskiego tenisa.

Kiedy Iga Świątek została liderką rankingu?

Iga Świątek, pochodząca z Raszyna, zadebiutowała na pozycji liderki rankingu WTA 4 kwietnia 2022 roku. Była pierwszą Polką w historii, która osiągnęła ten sukces, zastępując Australijkę Ashleigh Barty. Barty ogłosiła zakończenie kariery sportowej kilka tygodni przed tą zmianą na szczycie. Świątek utrzymała prowadzenie przez imponujące 75 tygodni, co stanowiło solidny fundament dla jej dalszych osiągnięć. To był przełomowy moment w polskim tenisie.

Po utracie pozycji na rzecz Aryny Sabalenki 11 września 2023 roku, Iga Świątek zdołała powrócić na szczyt po zaledwie ośmiu tygodniach. Następnie była liderką przez kolejne 50 tygodni, co świadczy o jej odporności i determinacji. Ranking WTA jest opracowywany od 3 listopada 1975 roku przez Women’s Tennis Association. Absolutną rekordzistką pod względem długości panowania na czele rankingu pozostaje Niemka Steffi Graf, która zajmowała tę pozycję przez 377 tygodni. Jej osiągnięcie jest wzorem dla wszystkich współczesnych tenisistek.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.