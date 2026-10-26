Kimi Antonelli wygrywa Grand Prix USA. Brakuje mu tylko dwóch punktów do tytułu

Jak przebiegał wyścig w Austin?

Zmagania na amerykańskim obiekcie stanowiły osiemnastą rundę trwających mistrzostw świata w wyścigach samochodowych. Włoski reprezentant zespołu Mercedes rozpoczął rywalizację z pierwszej pozycji startowej. Utrzymywał on pewne prowadzenie aż do półmetka zawodów, kiedy to zjechał do alei serwisowej na planowaną wymianę ogumienia. Na tor powrócił jako czwarty, jednak błyskawicznie wyprzedził rywali i odzyskał lokatę na czele stawki. Lider klasyfikacji generalnej nie oddał pierwszego miejsca do samej mety, budując przewagę ponad trzynastu sekund.

Drugie miejsce na podium zajął reprezentujący barwy Ferrari Monakijczyk Charles Leclerc. Trzecia lokata przypadła w udziale holenderskiemu kierowcy Red Bull Racing, Maxowi Verstappenowi. Najpoważniejsi rywale Włocha w walce o mistrzowską koronę, czyli Brytyjczycy George Russell oraz Lewis Hamilton, ukończyli zmagania odpowiednio na ósmym i czwartym miejscu. Ich strata do lidera cyklu drastycznie wzrosła, przez co utracili kluczowe punkty w walce o końcowy triumf. Układ sił na torze potwierdził absolutną dominację maszyny Mercedesa w tej fazie sezonu.

"To był wynik, którego potrzebowaliśmy. Cały zespół naprawdę na to zasłużył, ponieważ ciężko pracujemy. Wykonanie było perfekcyjne, a strategia jednego pit stopu - słuszna. Jesteśmy bardzo blisko i postaramy się szybko zdobyć tytuł" - powiedział Antonelli w pierwszym wywiadzie na mecie.

Kiedy poznamy nowego mistrza świata?

Włoski zawodnik ma ogromną szansę przypieczętować swój końcowy sukces już podczas następnego weekendu wyścigowego. Zmagania o Grand Prix Meksyku odbędą się w nadchodzącym tygodniu. Aby zagwarantować sobie pierwsze miejsce w tabeli, liderowi cyklu wystarczy wywalczenie zaledwie dwóch punktów. W praktyce oznacza to, że musi ukończyć wyścig na co najmniej dziewiątej pozycji. Taki scenariusz sprawi, że wywalczy on mistrzostwo na kilka wyścigów przed ostatecznym zakończeniem tegorocznej kampanii.

Ewentualny triumf uczyni dwudziestolatka z Bolonii najmłodszym czempionem w dziejach tej dyscypliny sportu i pierwszym mistrzem z Włoch od czasów Alberto Ascariego w 1953 roku. Niezwykle zacięta walka toczy się obecnie o tytuł pierwszego wicemistrza świata. Różnica punktowa między Russellem, Hamiltonem, Verstappenem oraz Leclercem wynosi w tym momencie zaledwie dziewięć oczek. Do końca sezonu zaplanowano jeszcze pięć startów, jednak rundy w Katarze i Abu Zabi stoją pod dużym znakiem zapytania ze względu na konflikt zbrojny na Bliskim Wschodzie.