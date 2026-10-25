Netland MKS Kalisz rozbija #VolleyWrocław. Sprawdź przebieg spotkania

Netland MKS Kalisz deklasuje rywalki w trzech setach

Zawodniczki Netland MKS Kalisz odniosły pewne zwycięstwo. W meczu ligowym pewnie pokonały #VolleyWrocław 3:0. Zarówno pierwszy, jak i dwa kolejne sety zakończyły się takim samym rezultatem: 25:18. Taki obrót spraw potwierdził bardzo dobrą dyspozycję kaliskich siatkarek w tym spotkaniu.

Ekipa z Kalisza nie pozostawiła przeciwniczkom złudzeń. Każda z partii toczyła się pod kontrolą gospodyń, które szybko budowały przewagę i z powodzeniem dowoziły ją do końca poszczególnych odsłon.

Kto zagrał w barwach kaliskiej drużyny?

W składzie Netland MKS Kalisz znalazły się między innymi Sonia Kubacka, Zuzanna Kuligowska oraz Anna Lewandowska. Na boisku pojawiły się również Isidora Rodić, Jelena Vulin i Paulina Zaborowska. Na pozycji libero zagrały Nadia Łuszyńska i Anna Bodasińska, a wspierała je także Aneta Wilczek.

Z kolei w zespole #VolleyWrocław na parkiecie można było zobaczyć Natalię Dróżdż, Karolinę Hochołowską oraz Mariię Kaplanską. Barw wrocławskiej ekipy broniły również Dominika Sobolska-Tarasova, Antonia Stautz i Sara Wąsiakowska. Jako libero zagrała Julia Mazur, a w rezerwie znalazły się Diana Frankiewicz, Joanna Garncarz i Maja Malczewska.