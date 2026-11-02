Kimi Antonelli najmłodszym mistrzem Formuły 1. Włosi czekali na to ponad siedem dekad

Historyczny sukces podczas Grand Prix Meksyku

20-letni Kimi Antonelli oficjalnie dołączył do grona mistrzów świata Formuły 1. Tytuł przypieczętował zajmując trzecie miejsce w niedzielnym wyścigu o Grand Prix Meksyku. Do ostatecznego triumfu wystarczało mu zajęcie zaledwie dziewiątej lokaty.

Zdobywając mistrzostwo, reprezentant Mercedesa ustanowił nowy rekord wiekowy. Antonelli odebrał miano najmłodszego mistrza Sebastianowi Vettelowi, który swój pierwszy triumf świętował mając 23 lata. Włoch znacząco obniżył tę barierę, stając się fenomenem obecnych rozgrywek.

Koniec długiego oczekiwania włoskich kibiców?

Zwycięstwo Antonellego ma również ogromne znaczenie dla włoskiego motorsportu. Jest on pierwszym kierowcą z Półwyspu Apenińskiego z tytułem mistrzowskim od 1953 roku. Wówczas po raz drugi z rzędu w klasyfikacji generalnej triumfował Alberto Ascari.

Rywalizacja w samym Grand Prix Meksyku przyniosła emocje do samego końca. Niedzielne zmagania na torze wygrał Holender Max Verstappen, reprezentujący barwy Red Bull Racing. Na drugim stopniu podium rywalizację zakończył Brytyjczyk Lewis Hamilton w bolidzie Ferrari.