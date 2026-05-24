Ranking WTA: Iga Świątek utrzymuje podium. Jak wygląda czołówka przed French Open?

Redakcja Informacyjna ESKA.pl
Źródło PAP
2026-05-24 13:16

Najnowsze notowanie Ranking WTA, opublikowane wyjątkowo w niedzielę przed startem French Open, ponownie wywołało dyskusje wśród fanów tenisa. Polska gwiazda, Iga Świątek, konsekwentnie utrzymuje wysoką lokatę. Sprawdź, jak prezentuje się cała czołówka światowego tenisa przed kluczowym turniejem Wielkiego Szlema i jakie zmiany zaszły w górnej części Ranking WTA, szczególnie wśród innych Polek.

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI

Liderki światowego Rankingu WTA bez zmian?

W najnowszym notowaniu światowego Rankingu WTA, ogłoszonym wyjątkowo w niedzielę, na czele niezmiennie utrzymuje się Białorusinka Aryna Sabalenka. Jej pozycja jest stabilna, z wyraźną przewagą nad pozostałymi rywalkami w czołówce. Druga lokata należy do Kazaszki Jeleny Rybakiny, która również zdołała utrzymać swoją pozycję w elicie światowego tenisa. Ten układ sił wskazuje na ugruntowaną dominację tych zawodniczek.

Polska tenisistka, Iga Świątek, konsekwentnie zajmuje trzecie miejsce w tym zestawieniu, co potwierdza jej stałą obecność wśród najlepszych na świecie. To notowanie, opublikowane tuż przed rozpoczęciem French Open, jest kluczowe dla ustalenia pozycji przed jednym z najważniejszych turniejów sezonu. W najlepszej dziesiątce rankingu nie doszło do żadnych istotnych zmian, co świadczy o stabilności w ścisłej czołówce kobiecego tenisa.

Które Polki są w Top 50 Rankingu WTA?

Analizując dalsze pozycje w rankingu, szczególnie w czołowej pięćdziesiątce, jedyną Polką poza Igą Świątek jest Magdalena Fręch. Zdołała ona zanotować awans, przesuwając się z 49. na 46. miejsce. Ten niewielki skok oznacza utrzymanie się w grupie najlepszych pięćdziesięciu tenisistek świata, co jest istotnym osiągnięciem w kontekście zbliżających się wyzwań turniejowych. Jest to ważna informacja dla polskiego tenisa.

Niestety, nie wszystkie polskie tenisistki odnotowały progres w najnowszym zestawieniu. Magda Linette doświadczyła spadku, jej pozycja obniżyła się z 57. na 73. miejsce. Taka zmiana może wpłynąć na jej rozstawienie w kolejnych turniejach oraz na ogólną strategię na drugą część sezonu. Ruchy w rankingu przed French Open są zawsze bacznie obserwowane przez ekspertów i fanów sportu.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.