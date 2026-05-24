Ranking WTA: Iga Świątek utrzymuje podium. Jak wygląda czołówka przed French Open?

Liderki światowego Rankingu WTA bez zmian?

W najnowszym notowaniu światowego Rankingu WTA, ogłoszonym wyjątkowo w niedzielę, na czele niezmiennie utrzymuje się Białorusinka Aryna Sabalenka. Jej pozycja jest stabilna, z wyraźną przewagą nad pozostałymi rywalkami w czołówce. Druga lokata należy do Kazaszki Jeleny Rybakiny, która również zdołała utrzymać swoją pozycję w elicie światowego tenisa. Ten układ sił wskazuje na ugruntowaną dominację tych zawodniczek.

Polska tenisistka, Iga Świątek, konsekwentnie zajmuje trzecie miejsce w tym zestawieniu, co potwierdza jej stałą obecność wśród najlepszych na świecie. To notowanie, opublikowane tuż przed rozpoczęciem French Open, jest kluczowe dla ustalenia pozycji przed jednym z najważniejszych turniejów sezonu. W najlepszej dziesiątce rankingu nie doszło do żadnych istotnych zmian, co świadczy o stabilności w ścisłej czołówce kobiecego tenisa.

Które Polki są w Top 50 Rankingu WTA?

Analizując dalsze pozycje w rankingu, szczególnie w czołowej pięćdziesiątce, jedyną Polką poza Igą Świątek jest Magdalena Fręch. Zdołała ona zanotować awans, przesuwając się z 49. na 46. miejsce. Ten niewielki skok oznacza utrzymanie się w grupie najlepszych pięćdziesięciu tenisistek świata, co jest istotnym osiągnięciem w kontekście zbliżających się wyzwań turniejowych. Jest to ważna informacja dla polskiego tenisa.

Niestety, nie wszystkie polskie tenisistki odnotowały progres w najnowszym zestawieniu. Magda Linette doświadczyła spadku, jej pozycja obniżyła się z 57. na 73. miejsce. Taka zmiana może wpłynąć na jej rozstawienie w kolejnych turniejach oraz na ogólną strategię na drugą część sezonu. Ruchy w rankingu przed French Open są zawsze bacznie obserwowane przez ekspertów i fanów sportu.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.