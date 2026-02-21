Raków Częstochowa z pierwszym zwycięstwem trenera. Co zaskoczyło nawet szkoleniowca po meczu z Bruk-Betem Termalicą?

Pierwsze zwycięstwo trenera Rakowa Łukasza Tomczyka.

Na pomeczowej konferencji prasowej trener Łukasz Tomczyk nie ukrywał satysfakcji ze zdobycia trzech punktów. Było to jego czwarte spotkanie w roli szkoleniowca Rakowa Częstochowa, a jednocześnie pierwsze zwycięstwo jego drużyny pod jego wodzą. Szkoleniowiec podkreślił, że wszyscy byli świadkami przebiegu meczu, który dostarczył wielu emocji.

Pierwsza połowa meczu była w wykonaniu Rakowa bardzo dobra, chociaż pierwsi okazję mieli rywale. Później częstochowianie mieli szanse, aby prowadzić nawet dwoma lub trzema bramkami. Mimo trudności, mecz zakończył się wygraną, co szkoleniowiec skwitował słowami o dużej uldze.

Co zaskoczyło w drugiej połowie meczu Rakowa?

Odnosząc się do drugiej połowy, trener Tomczyk stanowczo odmówił szukania wymówek dla swoich piłkarzy. Jego zdaniem, drużyna pozwoliła rywalom na zbyt wiele i musi wymagać od siebie znacznie więcej w kolejnych spotkaniach. Wskazał jednak na pozytywną postawę kilku zawodników, co jest istotne dla dalszego rozwoju zespołu.

Szkoleniowiec Rakowa szczególnie wyróżnił postawę Frana Tudora, Bogdana Racovitana oraz Karola Struskiego. Podkreślił również znaczenie zdobywcy jedynej bramki w meczu, Iviego Lopeza, którego trafienie zapewniło zwycięstwo. Ich wkład był kluczowy dla końcowego rezultatu.

"Daliśmy sobie za mało szans. Za to w drugiej połowie pokazaliśmy, że potrafimy ładnie prowadzić grę, a mecz toczył się na połowie Rakowa. Niestety, szwankowała skuteczność. Do końca wierzyliśmy, że uda się doprowadzić do remisu, ale tym razem się nie powiodło" - podsumował.

Bruk-Bet Termalica i ocena trenera Brosza.

Marcin Brosz, trener Bruk-Betu Termaliki Nieciecza, skomentował przebieg spotkania z perspektywy swojej drużyny. Zauważył, że w pierwszej połowie jego podopiecznym nie udało się zrealizować założonego planu taktycznego. Celem było odrzucenie gospodarzy jak najdalej od bramki Adriana Chovana, co niestety nie zostało osiągnięte.

Szkoleniowiec gości podkreślił również, że w pierwszej części meczu brakowało wygranych pojedynków jeden na jednego, co osłabiło ofensywę. Pomimo dobrej gry w drugiej połowie i dominacji na połowie Rakowa, zespół z Niecieczy zawiódł skuteczność. Mimo wiary w doprowadzenie do remisu, wynik pozostał niezmieniony.

