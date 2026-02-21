Frida Karlsson wycofuje się ze startu na 50 km. Co z medalową szansą Szwedki?

Frida Karlsson rezygnuje z biegu na 50 km

Szwedzka federacja narciarska oficjalnie poinformowała o rezygnacji Fridy Karlsson z finałowej konkurencji biegowej. 26-letnia zawodniczka nadal odczuwa objawy przeziębienia, co uniemożliwia jej start w tak wymagającym wyścigu. Decyzja ta ma na celu ochronę zdrowia biegaczki, która stanowi jedną z czołowych postaci w światowych biegach narciarskich.

Podczas tegorocznych igrzysk olimpijskich Frida Karlsson zaprezentowała wyśmienitą formę, zdobywając dwa złote medale. Triumfowała w biegu łączonym na dystansie 2x10 km oraz w biegu na 10 km techniką dowolną. Dodatkowo, wraz z koleżankami z drużyny, wywalczyła srebrny medal w sztafecie, potwierdzając swoją pozycję w elicie.

Kto jeszcze zmaga się z wirusem w szwedzkiej ekipie?

Pierwsze niepokojące objawy choroby pojawiły się u Fridy Karlsson w piątek rano, co natychmiast skłoniło ją do rezygnacji z planowanego treningu. W celu zapobiegania dalszemu rozprzestrzenianiu się wirusa, zawodniczka została objęta kwarantanną. Taka procedura jest standardowa w przypadku podejrzenia infekcji wśród sportowców.

Okazuje się, że Frida Karlsson nie jest jedyną osobą dotkniętą problemami zdrowotnymi w szwedzkiej reprezentacji. Kilku innych członków ekipy w biegach narciarskich również zmaga się z wirusem od ponad tygodnia. Wśród nich jest William Poromaa, srebrny medalista mistrzostw świata na 50 km, który wycofał się z sobotniego biegu mężczyzn na tym samym dystansie.

