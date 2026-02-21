Carlos Alcaraz triumfuje w ATP Dausze. Jaki sukces świętował Hiszpan?

Alcaraz dominował w finale ATP Dausze

Hiszpański tenisista Carlos Alcaraz, aktualny lider światowego rankingu, odniósł swoje trzecie zwycięstwo nad Francuzem Arthurem Filsem w bezpośrednich pojedynkach. Mecz finałowy w turnieju ATP w Dausze trwał zaledwie 50 minut, co wyraźnie podkreśla zdecydowaną przewagę Alcaraza na korcie. Hiszpan pokonał swojego rywala wynikiem 6:2, 6:1, potwierdzając swoją dominację. Po tym błyskawicznym spotkaniu Alcaraz świętował zdobycie 26. tytułu w swojej bogatej profesjonalnej karierze tenisowej.

Carlos Alcaraz kontynuuje serię bez porażki w obecnym sezonie, co świadczy o jego znakomitej formie. Wcześniej, w tym roku, triumfował już w prestiżowym turnieju wielkoszlemowym Australian Open, udowadniając swój potencjał. Jego aktualna passa zwycięstw została przedłużona do jedenastu wygranych meczów z rzędu na przestrzeni ostatnich tygodni. Ten imponujący wynik na początku roku pokazuje, że Hiszpan jest w szczytowej dyspozycji i aspiruje do kolejnych sukcesów.

Wzrost rankingu Arthura Filsa po turnieju?

Arthur Fils, pomimo ostatecznej porażki w finale z Carlosem Alcarazem, zaprezentował się z bardzo dobrej strony podczas całego turnieju w Dausze. Francuz zdołał dotrzeć do decydującego meczu, tracąc przy tym zaledwie jednego seta w całych rozgrywkach. To świadczy o jego konsekwentnej i skutecznej grze na przestrzeni turnieju. Jedyny przegrany set miał miejsce w pierwszej rundzie, w spotkaniu przeciwko polskiemu tenisiście Kamilowi Majchrzakowi.

Osiągnięty przez Arthura Filsa sukces w Dausze przełoży się bezpośrednio na jego pozycję w światowym rankingu ATP. Już w najbliższym notowaniu, które tradycyjnie zostanie opublikowane w poniedziałek, francuski zawodnik zanotuje znaczący awans. Spodziewana zmiana to przesunięcie się z 40. na 33. miejsce w globalnej klasyfikacji tenisistów. To z pewnością jest jego najlepszy wynik w dotychczasowej karierze i potwierdza rosnące umiejętności.

