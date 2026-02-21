Ekstraklasa siatkarzy. Bogdanka LUK Lublin dokonała niemożliwego?

Bogdanka LUK Lublin odrabia straty w Ekstraklasie siatkarzy

W meczu Ekstraklasy siatkarzy, Bogdanka LUK Lublin podjęła Ślepsk Malow Suwałki, a spotkanie obfitowało w dramatyczne zwroty akcji. Goście z Suwałk, grając z dużą determinacją, zaskoczyli gospodarzy w pierwszych dwóch setach, wygrywając je odpowiednio 25:21 i 29:27. Początek spotkania wyraźnie należał do Ślepska Malow, który narzucił własne tempo gry i skutecznie paraliżował ataki lubelskiej drużyny.

Pomimo niekorzystnego wyniku 0:2 w setach, drużyna Bogdanki LUK Lublin nie poddała się, wykazując ogromną wolę walki. Zespół prowadzony przez rozgrywającego Marcina Komendę stopniowo przejmował inicjatywę, poprawiając skuteczność w ataku i bloku. Trzeci set zakończył się wynikiem 25:19 dla gospodarzy, co dało im nadzieję na odwrócenie losów całego pojedynku.

Kto okazał się kluczowy w tie-breaku dla Bogdanki?

Po odrobieniu strat w trzecim secie, Bogdanka LUK Lublin kontynuowała swoją dobrą passę, dominując również w czwartej partii. Zespół z Lublina zwyciężył ten set z wynikiem 25:17, doprowadzając do decydującego tie-breaka. Dynamiczna gra Wilfredo Leona oraz skuteczne ataki Kewina Sasaka były kluczowe dla wyrównania stanu meczu, co wyraźnie podniosło morale gospodarzy przed ostatnią odsłoną.

Decydujący tie-break był popisem siatkarzy Bogdanki LUK Lublin, którzy zdominowali rywala od pierwszej piłki. Zakończyli tę partię z imponującym wynikiem 15:4, pieczętując swoje zwycięstwo 3:2 w całym meczu. Pełne składy, takie jak Hilir Henno, Aleks Grozdanow, Fynnian McCarthy oraz libero Thales Hoss, odegrały znaczącą rolę w tym pamiętnym comebacku, zapewniając fanom niezapomniane widowisko.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.