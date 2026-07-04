Piast Gliwice pokonał czeskiego rywala na obozie. Sprawdź nazwisko strzelca gola

Zwycięstwo z czeskim rywalem na zgrupowaniu

Zespół prowadzony przez trenera Daniela Myśliwca zmierzył się w Opalenicy z przedstawicielem czeskiej elity. Rywalem w meczu kontrolnym był Banik Ostrawa, a całe spotkanie zakończyło się ostatecznie zwycięstwem polskiego klubu. Jedyną bramkę na wagę triumfu zdobył Maciej Kucharski w 55. minucie rywalizacji na boisku. Warto przypomnieć, że w poprzednim sezonie obie drużyny walczyły do samego końca o utrzymanie w najwyższych klasach rozgrywkowych swoich krajów.

Dla drużyny ze Śląska to już kolejny test przed zbliżającymi się rozgrywkami ligowymi w nowym sezonie. Wcześniej piłkarze z Gliwic rozegrali spotkanie wyjazdowe w Częstochowie, gdzie ostatecznie ulegli miejscowemu Rakowowi wynikiem 0:2. Z kolei już w trakcie trwania obecnego obozu odnieśli minimalne zwycięstwo nad drużyną GKS Katowice, wygrywając 1:0. Letnie przygotowania zawodników wchodzą powoli w najważniejszą i decydującą fazę przed startem ligi.

Kto będzie kolejnym rywalem gliwiczan przed ligą?

Harmonogram letnich przygotowań przewiduje jeszcze dodatkowe gry kontrolne przed oficjalną inauguracją rozgrywek o punkty. Gliwiczanie sprawdzą swoją formę na tle czołowych zespołów z zaplecza najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce. Następnymi przeciwnikami śląskiego zespołu będą pierwszoligowe ekipy Miedzi Legnica oraz Polonii Bytom, z którymi zaplanowano mecze sparingowe. Te spotkania dadzą sztabowi szkoleniowemu ostateczne i bardzo ważne odpowiedzi przed startem całego sezonu.

Inauguracja nowych rozgrywek piłkarskiej ekstraklasy na polskich boiskach zbliża się wielkimi krokami. Drużyna trenera Daniela Myśliwca rozpocznie ligowe zmagania o punkty już w drugiej połowie bieżącego miesiąca letniego. Pierwszym rywalem w oficjalnym spotkaniu będzie zespół Zagłębia Lubin na wyjeździe, co stanowi wymagające wyzwanie. Ten inauguracyjny pojedynek zaplanowano w ligowym kalendarzu na sobotę 27 lipca.