Raków Częstochowa ulega Górnikowi Zabrze. Jak tłumaczy to nowy szkoleniowiec?

Trudny debiut nowego trenera Rakowa

Niedawna zmiana na stanowisku szkoleniowca przyniosła spore wyzwania dla gospodarzy. Raków Częstochowa musiał uznać wyższość zespołu z Górnego Śląska, przegrywając przed własną publicznością 1:2. Dawid Szulczek, który we wtorek zastąpił Dawida Kroczka, wziął na siebie pełną odpowiedzialność za końcowy rezultat spotkania obu ekip wyeliminowanych niedawno z pucharów.

Podczas spotkania z dziennikarzami po zakończeniu rywalizacji nowy opiekun częstochowian otwarcie przyznał się do pomyłki przy doborze pierwszej jedenastki. Szkoleniowiec wystawił w podstawowym składzie zbyt wielu nowych zawodników, co skutkowało widocznym brakiem zgrania i nieporozumieniami. Zmiany przeprowadzone w drugiej odsłonie, polegające na wprowadzeniu bardziej doświadczonych piłkarzy, wyraźnie poprawiły obraz gry gospodarzy.

"- Samym zarządzaniem meczem pokazaliśmy, że mamy pomysł na tę drużynę. Niestety, szybko stracona bramka sprawiła, że grało nam się trudniej. Jednak kluczowe jest dobre wejście w mecz. Po odpadnięciu z Ligi Konferencji i serii porażek w ekstraklasie spadło na pewno morale drużyny, ale robimy wszystko żeby je poprawić - podkreślił Szulczek."

Czy goście obawiali się powtórki z historii?

Mecz od samego początku ułożył się po myśli przyjezdnych z Zabrza. Górnik Zabrze błyskawicznie objął prowadzenie i wypracował dwubramkową przewagę, co pozwoliło na dyktowanie warunków w początkowej fazie pojedynku. Drużyna skutecznie wykorzystała problemy komunikacyjne przemeblowanego składu przeciwników, choć po zmianie stron zmuszona była do zmasowanej obrony.

Opiekun gości nie krył zadowolenia z postawy swoich podopiecznych w pierwszej połowie, chociaż dostrzegł mankamenty w drugiej części rywalizacji. Michal Gasparik przyznał, że kontaktowy gol dla rywali wprowadził w jego szeregi sporo nerwowości. Zabrzanie do samego końca drżeli o dowiezienie korzystnego wyniku, obawiając się straty punktów w decydujących fragmentach potyczki.