Lech pokonał Jagiellonię w hicie Ekstraklasy. Kto zdobył decydującą bramkę?

Emocje w pierwszej połowie

Mecz pomiędzy Lechem Poznań a Jagiellonią Białystok zakończył się wynikiem 2:1. Do przerwy na tablicy wyników widniał remis 1:1. Jako pierwsi na prowadzenie wyszli gospodarze po celnym strzale głową Pablo Rodrigueza w 43. minucie spotkania.

Radość poznaniaków nie trwała jednak długo. W doliczonym czasie pierwszej połowy (45+4) wyrównującego gola dla gości z Białegostoku strzelił Yuki Kobayashi. Spotkanie sędziował Szymon Marciniak z Płocka, a na trybunach zasiadło 24 201 widzów.

Kto strzelił gola na wagę zwycięstwa?

Druga połowa była równie zacięta, a obie drużyny dążyły do zdobycia zwycięskiej bramki. Kluczowa okazała się 87. minuta, kiedy to Robert Gumny strzałem głową ustalił wynik spotkania na 2:1 dla Lecha Poznań. Gumny pojawił się na boisku zaledwie cztery minuty wcześniej, zmieniając Patrika Walemarka.

W trakcie meczu arbiter pokazał trzy żółte kartki. W zespole gospodarzy ukarany został Patrik Walemark, natomiast w drużynie gości upomnienia otrzymali Rodrigo Conceicao oraz Hampus Finndell. Obaj trenerzy dokonali w drugiej części gry szeregu zmian, starając się wpłynąć na obraz rywalizacji.