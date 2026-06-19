Raków Częstochowa pozyskał nowego pomocnika. Kim jest Oliwier Kwiatkowski?

Nowy pomocnik w szeregach Rakowa

Oliwier Kwiatkowski, 21-letni pomocnik, jest nowym nabytkiem Rakowa Częstochowa. Swoje pierwsze kroki w futbolu stawiał w klubie Silent Dąbrowa Górnicza. Jako dziewięciolatek przeniósł się do Rozwoju Katowice, skąd w 2024 roku trafił do Polonii Bytom.

To właśnie z bytomskim klubem, pod wodzą trenera Łukasza Tomczyka, wywalczył w zeszłym roku awans do pierwszej ligi. W minionym sezonie rozegrał 35 spotkań, notując na swoim koncie 13 trafień. Przejście do Rakowa to transfer definitywny, a umowa obowiązywać będzie do końca czerwca 2031 roku.

Kto jeszcze dołączył do częstochowskiej drużyny?

Kwiatkowski to już drugi zawodnik, który wzmacnia Raków Częstochowa przed startem rozgrywek. Wcześniej kontrakt z klubem podpisał Dieudonne Gaucho Debohi. Jest to 25-letni defensor pochodzący z Wybrzeża Kości Słoniowej.

Debohi przeszedł do polskiego zespołu na zasadzie wolnego transferu. Jego dotychczasowa umowa z francuskim zespołem SM Caen dobiegła końca, co umożliwiło mu zmianę barw klubowych. Klub z Częstochowy kompletuje kadrę przed zbliżającym się sezonem.