Rafał Majka bohaterem nowego serialu dokumentalnego. Zdradzono pierwsze szczegóły potężnej produkcji

Trzyodcinkowy serial ukaże historię Rafała Majki. Od wielkich triumfów po samotność na trasie

Rafał Majka przez ponad dziesięć lat utrzymywał się w ścisłej elicie światowego kolarstwa. W historii zapisał się jako pierwszy Polak, który wygrał klasyfikację w wielkim tourze, dwukrotnie sięgając po koszulkę najlepszego górala Tour de France (w 2014 i 2016 roku). Na swoim koncie ma również historyczny triumf w klasyfikacji generalnej Tour de Pologne z 2014 roku oraz brązowy medal igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro z 2016 roku. Jego imponujący dorobek uzupełniają trzy wygrane etapy w Tour de France, dwa zwycięstwa odcinkowe i trzecia lokata w klasyfikacji generalnej Vuelta a España w 2015 roku. Nawet osoby nieinteresujące się na co dzień kolarstwem doskonale kojarzą nazwisko Majki.

„Kolarstwo to sport, w którym mimo presji wyników i ciągłego odmładzania stawki, najlepsi na świecie mogą wygrywać etapy i wyścigi, a następnie pełnić najważniejszą funkcję w zespole – wspierając nowych liderów. Majka jest tego najlepszym dowodem" – mówi Kacper Sawicki, producent filmu.

Produkcja przyjmie formę trzyodcinkowej serii dokumentalnej. Pierwsza odsłona skupi się na występach zawodnika w barwach ekipy UAE Team Emirates. Drugi odcinek zaprezentuje sentymentalną podróż przez czasy świetności polskiego kolarstwa. Finałowa część ukaże ludzką twarz sportowca, odsłaniając koszty dziewiętnastu lat rywalizacji na najwyższym poziomie – ból kontuzji, gorycz porażek oraz samotność na szosie, by na koniec sprowadzić kolarza z powrotem do rodzinnego domu.

Gwiazdy światowego peletonu w filmie o Rafale Majce. Wiemy, kto wystąpi przed kamerą

W dokumencie nie zabraknie wypowiedzi największych sław światowego kolarstwa. Przed kamerami staną między innymi kolarze z zespołu UAE Team Emirates, którzy przez długi czas tworzyli z polskim zawodnikiem jedną z najsilniejszych drużyn w dziejach tego sportu. Twórcy zaprosili również reprezentantów poprzednich ekip, w których startował Rafał Majka. Wśród rodzimych sportowców pojawią się znane postacie polskiego kolarstwa, takie jak Maciej Bodnar, Michał Gołaś, Tomasz Marczyński oraz wielu innych utytułowanych zawodników.

Za realizację odpowiada Papaya Films, uznawane za największe i najczęściej nagradzane polskie studio filmowe. Firma wyprodukowała już głośne dokumenty sportowe, takie jak „Lewandowski. Nieznany”, „Kuba” i „Szczęsny” dla platformy Amazon Prime, a także „Krychowiak. Krok od szczytu” dla SkyShowTime oraz produkcje „Mistrzynie” i „Zagrajmy to po swojemu” dostępne w TVP VOD. Prace na planie ruszają już w maju, a premierę zaplanowano na wiosnę 2027 roku. Twórcy zaznaczają, że projekt wciąż pozostaje otwarty na współpracę z markami i instytucjami ceniącymi sportowe ambicje oraz polską historię.