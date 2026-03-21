PŚ w skokach w Vikersund. Norweżka Kvandal triumfuje, ale kto uzupełnił podium?

Triumf Eirin Marii Kvandal. Dramat Niki Prevc

Norweżka Eirin Maria Kvandal okazała się najlepsza podczas sobotniego konkursu Pucharu Świata na mamuciej skoczni w Vikersund. Po pierwszej serii zajmowała drugie miejsce z wynikiem 218 metrów. W drugiej próbie osiągnęła 223 metry, co pozwoliło jej na awans na pierwszą pozycję z dorobkiem 425,9 punktu, wyprzedzając rywalki.

Zaledwie 5,4 punktu za Kvandal uplasowała się Szwedka Frida Westman, która dwukrotnie skoczyła na odległość 225 metrów, prezentując stabilną formę. Trzecie miejsce zajęła Słowenka Nika Prevc. Po imponującym skoku na 224 metry prowadziła po pierwszej serii, jednak druga próba na 204,5 metra zepchnęła ją na niższe miejsce podium.

Co z Anną Twardosz i czołówką klasyfikacji generalnej?

Polska reprezentantka, Anna Twardosz, niestety odpadła już w piątkowych kwalifikacjach do sobotniego konkursu. Jej skok na 172,5 metra zapewnił jej 21. miejsce w stawce. To oznaczało, że do awansu do pierwszej serii zabrakło jej zaledwie 2,8 punktu, gdyż kwalifikowało się jedynie dwadzieścia najlepszych zawodniczek.

W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Słowenka Nika Prevc, która wcześniej zapewniła sobie końcowe zwycięstwo, zgromadziła 2436 punktów. Drugie miejsce zajmuje Japonka Nozomi Maruyama (1774 pkt), a trzecie Norweżka Anna Odine Stroem (1473 pkt). Anna Twardosz utrzymuje 24. pozycję z 229 punktami, natomiast Pola Bełtowska jest 52. z dorobkiem 19 punktów. Na niedzielę w Vikersund zaplanowano kolejny konkurs na mamuciej skoczni, który zamknie weekend zmagań.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.