Daniił Miedwiediew zwycięzcą turnieju ATP w Dubaju. Rosjanin dokonał czegoś, czego nie zrobił nigdy wcześniej?

Daniił Miedwiediew dwukrotnym triumfatorem w Dubaju

Daniił Miedwiediew, były numer jeden światowego rankingu, sięgnął po swój 23. tytuł w karierze. Rosjanin, który zwyciężył w Dubaju również w 2023 roku, po raz pierwszy w swojej karierze triumfował dwukrotnie w tym samym turnieju ATP. Jego zwycięstwo w edycji 2024 zostało jednak przypieczętowane walkowerem ze strony holenderskiego tenisisty Tallona Griekspoora. Griekspoor wycofał się z finału z powodów zdrowotnych.

Tallon Griekspoor doznał kontuzji ścięgna udowego podczas półfinałowego meczu, w którym pokonał rodaka Miedwiediewa, Andrieja Rublowa. Holenderski tenisista, pomimo zwycięstwa w trzech setach nad Rublowem, nie był w stanie wystąpić w decydującym spotkaniu turnieju. Ta niespodziewana rezygnacja z finału była rozczarowaniem dla kibiców, którzy oczekiwali zaciętej rywalizacji na korcie.

"Nie tak wyobrażam sobie wygranie finału. Mam nadzieję, że kontuzja Griekspoora nie jest zbyt poważna i życzę mu szybkiego powrotu do zdrowia" – napisał Miedwiediew na platformie X.

Polacy w turnieju w Dubaju – Jak sobie poradzili?

Udział polskich tenisistów w singlu podczas turnieju w Dubaju zakończył się na pierwszej rundzie. Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak, reprezentujący Polskę, nie zdołali przejść początkowej fazy rozgrywek. Ich występy, choć krótkie, były ważnym elementem rywalizacji w międzynarodowym turnieju ATP 500. Obaj zawodnicy musieli uznać wyższość swoich przeciwników już na starcie głównego turnieju.

Również w grze podwójnej polskie nadzieje na sukces nie zostały spełnione. Para Karol Drzewiecki i Piotr Matuszewski również odpadła na wczesnym etapie turnieju deblowego, kończąc swój udział w Dubaju. Wynik finału turnieju singlowego, czyli Daniił Miedwiediew (Rosja, 3) - Tallon Griekspoor (Holandia) walkower, ostatecznie zamknął rywalizację o mistrzostwo.

