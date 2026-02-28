PŚ w biegach narciarskich Falun. Fatalne kwalifikacje Polaków?

Kwalifikacje sprintu w Falun – Polacy poza czołówką

Podczas eliminacji sprintu w ramach zawodów Pucharu Świata w biegach narciarskich w Falun, żaden z reprezentantów Polski nie zdołał awansować do kolejnego etapu. W rywalizacji mężczyzn, Maciej Staręga zajął 46. pozycję, a Sebastian Bryja uplasował się tuż za nim, na miejscu 47. Niestety, Dominik Bury nie przystąpił do startu w kwalifikacjach, co dodatkowo osłabiło polskie szanse. Do ćwierćfinałów przechodziło jedynie 30 najlepszych zawodników, co wskazuje na wysoką konkurencję.

Najlepszy czas w kwalifikacjach mężczyzn uzyskał Norweg Johannes Klaebo, potwierdzając swoją dominację w tej dyscyplinie. Klaebo to utytułowany sportowiec, który podczas niedawnych zimowych igrzysk olimpijskich we Włoszech zdobył aż sześć złotych medali. Jego wynik ponownie podkreślił wysoki poziom światowych biegów narciarskich i trudność rywalizacji na tym etapie.

Jak wypadły polskie biegaczki w sprincie?

Wśród kobiet, wyniki polskich zawodniczek również nie pozwoliły na awans do ćwierćfinałów. Izabela Marcisz uplasowała się na 45. miejscu, co było najlepszym wynikiem w polskiej ekipie pań. Monika Skinder zajęła 51. pozycję, natomiast Magdalena Kobielusz zakończyła swój występ na 54. lokacie. Cała trójka znalazła się poza czołową trzydziestką, która kwalifikowała się do dalszej rywalizacji.

Zwycięstwo w kwalifikacjach kobiet odniosła Szwedka Linn Svahn, prezentując świetną formę na własnym terenie. Zawody Pucharu Świata w biegach narciarskich w Falun są ważnym punktem w kalendarzu, a rywalizacja w sprincie zawsze dostarcza wielu emocji i nieprzewidzianych rozstrzygnięć. Polski zespół niestety nie zdołał przebrnąć przez pierwszy etap zawodów.

