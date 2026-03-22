PŚ w skokach narciarskich w Vikersund odwołany. Co stało się z Kacprem Tomasiakiem?

Niepokojący upadek Kacpra Tomasiaka

Polski skoczek Kacper Tomasiak, debiutujący na mamucim obiekcie w Vikersund, upadł po lądowaniu podczas kwalifikacji. Dziewiętnastolatek, będący potrójnym medalistą tegorocznych igrzysk, nie był w stanie samodzielnie podnieść się ze zeskoku. Został on zniesiony ze skoczni przez służby medyczne, co wywołało duże zaniepokojenie wśród obserwatorów niedzielnych zmagań na PŚ w skokach.

Maciej Maciusiak, trener polskiej kadry, później poinformował, że Tomasiak był przytomny i rozmawiał przez telefon ze swoimi rodzicami. Mimo tego zapewnienia, konieczne okazały się dalsze badania medyczne. Skoczek narzekał na ból karku, co wymagało szczegółowej diagnostyki w szpitalu, aby wykluczyć poważniejsze obrażenia po upadku na mamucie.

"Kacper pojedzie do szpitala, gdzie przejdzie szczegółowe badania, gdyż narzeka, że boli go kark. Musimy wiedzieć, czy nie odniósł żadnych poważniejszych obrażeń" - tłumaczył Maciusiak.

Dlaczego konkurs PŚ w Vikersund odwołano?

Wcześniej dyrektor Pucharu Świata, Sandro Pertile, przekazał informacje dotyczące stanu Kacpra Tomasiaka, twierdząc, że skoczek nie odniósł poważnych obrażeń i nie było potrzeby hospitalizacji. W międzyczasie jury zawodów, w związku z trudnymi warunkami pogodowymi, najpierw anulowało kwalifikacje, a następnie kilkukrotnie przekładało godzinę rozpoczęcia konkursu głównego PŚ w skokach narciarskich.

Początkowo start zawodów na mamucie w Vikersund przesunięto na godzinę 17.30, a następnie o kolejne kwadranse, aż do 18.15. Ostatecznie, z powodu nadal zbyt silnego wiatru, który w porywach osiągał prędkość do 5,5 m/s, ogłoszono, że niedzielne zawody Pucharu Świata nie dojdą do skutku. Bezpieczeństwo zawodników było priorytetem w tej decyzji.

Kto liderem klasyfikacji PŚ w lotach?

Po sobotnim konkursie na mamucie w Vikersund, liderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w lotach jest Austriak Stephan Embacher, który zgromadził 260 punktów. Drugie miejsce w zestawieniu zajmuje Słoweniec Domen Prevc z dorobkiem 245 punktów, a trzeci jest Norweg Johann Andre Forfang ze 140 punktami. Wśród Polaków, najwyżej sklasyfikowany jest Piotr Żyła, który z 26 punktami zajmuje 23. pozycję.

Sezon Pucharu Świata 2025/26 w skokach narciarskich dobiega końca, a do rozegrania pozostały jeszcze trzy konkursy na mamucim obiekcie w Planicy. W Słowenii zaplanowano dwa konkursy indywidualne oraz jeden drużynowy, które zakończą edycję PŚ. Będą to ostatnie szanse na zdobycie punktów w rywalizacji lotników.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.