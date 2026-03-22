PŚ w biegach narciarskich w Lake Placid. Kto zdobył Kryształową Kulę za dystanse?

Klaebo dominuje w Lake Placid i na dystansach

Norweg Johannes Hoesflot Klaebo wygrał rywalizację na 20 km techniką dowolną w Lake Placid, co stanowiło jego 113. indywidualne zwycięstwo w Pucharze Świata. W tych samych zmaganiach norwescy biegacze zajęli pięć czołowych pozycji, demonstrując swoją dominację. Klaebo minimalnie wyprzedził Haralda Oestberga Amundsena o 0,8 sekundy oraz Einara Hedegarta o 2,5 sekundy.

Dla 29-letniego Klaebo obecny sezon Pucharu Świata w biegach narciarskich okazał się niezwykle udany. Wcześniej zapewnił sobie już Kryształową Kulę za triumf w klasyfikacji generalnej oraz małą Kryształową Kulę za pierwsze miejsce w klasyfikacji sprintu. Dzięki niedzielnej wygranej, po raz pierwszy w karierze został również najlepszy w klasyfikacji na dystansach.

Jak poradziły sobie Polki w ostatnim Pucharze Świata?

Wśród kobiet najlepsza okazała się Szwedka Jonna Sundling, która zwyciężyła na 20 km techniką dowolną. Pokonała swoją rodaczkę Linn Svahn o 3,5 sekundy oraz Norweżkę Heidi Weng o 4,2 sekundy. Polskie zawodniczki, Andżelika Szyszka i Karolina Kaleta, zajęły odpowiednio 52. i 54. miejsce, tracąc do zwyciężczyni ponad cztery i pół minuty.

Kończącą karierę Amerykanka Jessica Diggins zdobyła Kryształową Kulę za klasyfikację generalną PŚ, a także triumfowała w klasyfikacji biegów na dystansach. W sprincie najlepsza była Szwedka Maja Dahlqvist. W klasyfikacji generalnej PŚ w biegach narciarskich najwyżej z Polek uplasowała się Monika Skinder na 63. pozycji z 206 punktami, natomiast wśród mężczyzn Dominik Bury, który nie ukończył ostatniego biegu, zajął 140. miejsce z 47 punktami.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.