Książki fantasy – co je wyróżnia na tle innych gatunków?

Czym jest gatunek książek fantasy?

Fantasy to gatunek literatury, którego podstawą jest świat zawierający elementy, których w rzeczywistości nie ma, jak magia, mityczne stworzenia czy nadprzyrodzone moce bohaterów. W odróżnieniu od science fiction, która zakorzeniona jest w nauce i technologii, fantasy czerpie przede wszystkim z mitologii, baśni i legend, tworząc spójne wewnętrznie uniwersa rządzące się własnymi zasadami.

Gatunek ten dzieli się na liczne podgatunki. High fantasy, jak twórczość Tolkiena, osadzone jest w całkowicie wymyślonych światach o rozbudowanej geografii i historii. Low fantasy z kolei wprowadza elementy magiczne do świata zbliżonego do rzeczywistego. Istnieje też dark fantasy, urban fantasy czy fantasy historyczne. Każdy z tych nurtów oferuje inne doświadczenie czytelnikowi.

Dlaczego warto czytać książki fantasy?

Czytanie fantasy to nie tylko rozrywka. To także ćwiczenie wyobraźni i empatii. Obcowanie z postaciami innymi od człowieka, ze społecznościami budowanymi według innych reguł i z konfliktami moralnymi, które nie mają jednoznacznych rozwiązań, pozwala lepiej rozumieć złożoność świata rzeczywistego.

Fantasy porusza też tematy ponadczasowe jak walkę dobra ze złem, cenę władzy, lojalność, poświęcenie i tożsamość, w sposób oderwany od codziennej polityki i społecznych napięć. Poza tym dobra książka fantasy po prostu wciąga. Rozbudowane fabuły, zaskakujące zwroty akcji i dopracowane światy sprawiają, że trudno oderwać się od lektury.

Czy dzieci też powinny czytać fantastykę?

Fantastyka dla dzieci i młodzieży to jeden z najbogatszych działów wydawniczych, a jej wartość wychowawcza i edukacyjna jest niepodważalna. Młodzi czytelnicy uczą się przez nią rozpoznawania takich wartości jak odwaga, przyjaźń, sprawiedliwość w bezpiecznej przestrzeni fikcji. Takie książki jak seria o Harrym Potterze czy Hobbit towarzyszą dzieciom w kształtowaniu tożsamości i uczą, że nawet z pozoru słaby bohater może zmienić bieg historii.

Należy jednak dobierać lekturę odpowiednio do wieku. Dark fantasy z elementami przemocy lub złożonymi dylematami moralnymi warto zostawić na późniejszy etap. Dla dzieci w wieku szkolnym szczególnie wartościowe są pozycje, w których magia służy jako metafora realnych wyzwań jak np. strachu przed nieznanym czy radzenia sobie z utratą. Dobrze dobrana fantastyka nie odrywa dziecka od rzeczywistości, ale pomaga ją lepiej zrozumieć.

