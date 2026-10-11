Pro-Network Enea AJP Gorzów Wlkp wygrywa w lidze. Kto zdominował starcie z Artego Bydgoszcz

Zdecydowana dominacja zespołu z Gorzowa Wielkopolskiego

Spotkanie w ramach najwyższej klasy rozgrywkowej rozpoczęło się od mocnego uderzenia miejscowych zawodniczek. Pierwsza kwarta zakończyła się wynikiem 23:10, co znacząco ustawiło dalszy przebieg całej rywalizacji na parkiecie. W drugiej odsłonie koszykarki dołożyły kolejne dwadzieścia trzy punkty, tracąc zaledwie dwanaście oczek. Przewaga gospodyń schodzących na przerwę była przytłaczająca, co pozwoliło im na spokojne kontrolowanie tempa gry. Drużyna z Gorzowa Wielkopolskiego z żelazną konsekwencją wykorzystywała błędy w defensywie przeciwniczek.

Najlepiej punktującymi koszykarkami w zwycięskiej ekipie okazały się Klaudia Gertchen oraz Stephanie Jones, które zapisały na swoim koncie po 14 punktów. Bardzo dobre zawody rozegrały również Ksenia Malaszka i Magdalena Szymkiewicz, dokładając po trzynaście punktów dla swojego zespołu. Pozostałe zawodniczki z podstawowej rotacji, takie jak Tainy Mair z 9 punktami oraz Weronika Steblecka z 8 oczkami, solidnie wspierały liderki. Swoje punkty zdobyły także Wiktoria Kuczyńska, Maja Zielińska, Courtney Hurt, Magdalena Kloska oraz Wiktoria Stasiak. Bez dorobku punktowego w tym meczu pozostała jedynie Weronika Telenga.

Jak punktowały koszykarki z Artego Bydgoszcz

Drużyna przyjezdna od samego początku napotykała ogromne problemy ze skutecznością rzutową w ataku. Trzecia kwarta przyniosła nieznaczną poprawę w ich grze obronnej, jednak gospodynie zdołały wygrać tę część w stosunku 17:12. Ostatnia odsłona była zdecydowanie najbardziej wyrównanym fragmentem meczu, w którym obie ekipy zdołały rzucić po dwadzieścia jeden punktów. Mimo prób zniwelowania strat przez zespół z Bydgoszczy, wypracowana wcześniej różnica okazała się zbyt duża do nadrobienia. Ostateczny wynik 84:55 wiernie oddawał układ sił panujący na boisku przez cały czas trwania zawodów.

Liderką w szeregach ekipy gości była Katrina Ozola, która zakończyła mecz z ostatecznym dorobkiem 15 zdobytych punktów. Kolejne ważne trafienia dla drużyny zaliczyły Kristina Moore z 11 punktami oraz Angelika Cowels i Zuzanna Marczyńska mające po 9 oczek. Mniejsze zdobycze punktowe zanotowały na swoim koncie Amelia Pawlikowska, Alicja Maławy, Wiktoria Sobiech i Karina Michałek. Zuzanna Szymkiewicz, Alicja Witkowska i Julia Zielińska-Obarek nie zdołały wpisać się na listę strzelczyń w tym spotkaniu. Ostateczne statystyki potwierdziły trudności przyjezdnych z przebiciem się przez defensywę gospodyń.