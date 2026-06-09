PRIME 17 w Częstochowie. Taazy zmierzy się z Tyborim, a Muran wraca do klatki

Częstochowa gospodarzem PRIME 17

Federacja PRIME po raz kolejny stawia na mocne zestawienia i widowisko, które ma dostarczyć emocji zarówno fanom sportowej rywalizacji, jak i obserwatorom internetowych konfliktów. Gala PRIME 17 odbędzie się 13 czerwca w Częstochowie i już teraz budzi ogromne zainteresowanie.

Organizatorzy przygotowali kartę walk pełną znanych postaci ze świata freak fightów. W programie znalazły się zarówno długo wyczekiwane pojedynki, jak i nietypowe zestawienia, które od lat stanowią jeden z charakterystycznych elementów gal PRIME.

Taazy kontra Tybori. Walka wieczoru rozgrzewa kibiców

Największe emocje wzbudza bez wątpienia starcie Kamila „Taazy'ego” Mataczyńskiego z Pawłem „Tyborim” Tyburskim. To właśnie ten pojedynek będzie walką wieczoru PRIME 17.

Obaj zawodnicy od miesięcy wymieniają się uszczypliwościami i nie ukrywają wzajemnej niechęci. Konflikt, który narastał przez długi czas, wreszcie znajdzie swój finał w klatce. Fani liczą na widowisko na najwyższym poziomie i odpowiedź na pytanie, który z zawodników okaże się lepszy w bezpośrednim starciu.

Muran z nowym rywalem

Duże zainteresowanie towarzyszy również walce Jacka „Murana” Murańskiego. Po zmianach na karcie walk jego przeciwnikiem został Rashid Azzaiev.

Choć zestawienie pojawiło się stosunkowo niedawno, już teraz wywołuje wiele dyskusji wśród kibiców. Murański od lat należy do najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej sceny freak fightowej, dlatego każda jego walka przyciąga uwagę fanów i mediów.

Znane nazwiska i nietypowe pojedynki

Podczas gali w Częstochowie nie zabraknie także innych rozpoznawalnych zawodników. W klatce pojawią się między innymi Norman Parke, Marcin „Polish Zombie” Wrzosek, Paweł Jóźwiak, Natalia Magical, Karolina Porzucek, Ali oraz Dags.

Organizatorzy zapowiadają pojedynki rozgrywane w różnych formułach, a także nietypowe zestawienia i walki drużynowe. To właśnie takie starcia wielokrotnie dostarczały kibicom największych emocji i stawały się najgłośniej komentowanymi momentami gal PRIME.

Jedna z najmocniejszych gal roku

Wszystko wskazuje na to, że PRIME 17 będzie jednym z najważniejszych wydarzeń tegorocznego kalendarza freak fightów. Mocna karta walk, rozpoznawalne nazwiska i konflikty budowane od wielu miesięcy sprawiają, że oczekiwania wobec gali są wyjątkowo wysokie.

13 czerwca Częstochowa stanie się stolicą freak fightów, a kibice mogą spodziewać się wieczoru pełnego adrenaliny, sportowych emocji i zwrotów akcji, które jeszcze długo będą tematem dyskusji wśród fanów.

Tekst sponsorowany