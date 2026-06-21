Pres Grupa Deweloperska Toruń rozbiła Motor Lublin. Kto zgarnął punkt bonusowy?

Pres Grupa Deweloperska Toruń dominuje w meczu

Ekipa Pres Grupa Deweloperska Toruń zdeklasowała na własnym torze Orlen Oil Motor Lublin, wygrywając 61:29. Pierwsze spotkanie tych drużyn zakończyło się wynikiem 56:34 dla zespołu z Lublina. Dzięki wysokiej wygranej w rewanżu to mistrz Polski z Torunia zainkasował niezwykle cenny punkt bonusowy. Gospodarze pokazali, że zamierzają walczyć o najwyższe miejsca i pewny awans do fazy play-off. Wicemistrzowie kraju nie potrafili wygrać w niedzielę ani jednego wyścigu na Motoarenie.

Przewaga gości z pierwszego spotkania została zniwelowana bardzo szybko. Już po dziesiątym biegu tablica wyników wskazywała stan 38:22 dla miejscowych. Od tego momentu stało się jasne, że losy wygranej w tym meczu są rozstrzygnięte. Walka toczyła się wyłącznie o dodatkowe oczko do ligowej tabeli. Rozpędzony zespół z grodu Kopernika utrzymał jednak wysoką dyspozycję do samego końca niedzielnych zawodów.

Kto zdobył najwięcej punktów dla drużyny?

Wszyscy zawodnicy gospodarzy zaprezentowali się na miarę swoich maksymalnych możliwości. Komplet dwunastu punktów w czterech startach wywalczył Emil Sajfutdinow. Lider miejscowych nie musiał nawet wyjeżdżać do piętnastego biegu, w którym zastąpił go junior Antoni Kawczyński, zdobywca siedmiu oczek. Świetnie pojechali również Patryk Dudek, który zgromadził dwanaście punktów, oraz Robert Lambert z jedenastoma oczkami. Mikkel Michelsen dołożył do dorobku toruńskiej drużyny cenne dziewięć punktów.

W drużynie Orlen Oil Motor Lublin zawiedli niemal wszyscy podstawowi zawodnicy. Jedynym żużlowcem gotowym do nawiązania równej walki był Bartosz Zmarzlik. Zwycięzca rundy Grand Prix we Wrocławiu wywalczył czternaście punktów w sześciu startach. Kacper Woryna zapisał na swoim koncie sześć oczek, a pozostali reprezentanci gości stanowili jedynie tło dla rywali. Pres Grupa Deweloperska Toruń zanotowała najlepszy występ w trwającym sezonie ekstraligi żużlowej.