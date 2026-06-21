Turniej WTA w Berlinie. Sensacyjne rozstrzygnięcie finału

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-06-21 21:15

Czeszka Linda Noskova triumfowała w finale turnieju WTA w Berlinie, pokonując faworyzowaną Jessicę Pegulę 6:4, 4:6, 6:3. Rozpoczęcie spotkania opóźniło się o sześć godzin z powodu ulewnych deszczy. Dla młodej Czeszki to drugi tytuł w karierze na trawiastych kortach.

Ręka tenisisty z opaską na nadgarstku odbijająca piłkę rakietą na korcie ziemnym, unosząc kurz. Obraz symbolizuje emocje turnieju WTA w Berlinie, o którym możesz przeczytać na naszym portalu.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Ręka tenisisty uderzająca rakietą w żółtą piłkę na korcie ziemnym podczas meczu.

Triumf Noskovej po dwugodzinnej walce

21-letnia Linda Noskova wygrała drugi turniej cyklu WTA w swojej karierze. Czeszka okazała się lepsza od doświadczonej Jessiki Peguli w finałowym starciu na trawiastych kortach w stolicy Niemiec. Amerykanka jeszcze w sobotę wyeliminowała liderkę światowego rankingu, Białorusinkę Arynę Sabalenkę, jednak w niedzielę musiała uznać wyższość młodszej rywalki.

Finałowy mecz trwał równo dwie godziny, a zawodniczki musiały zmagać się nie tylko ze sobą, ale też z trudnymi warunkami atmosferycznymi. Ulewa nad Berlinem opóźniła start spotkania aż o sześć godzin, co mogło wpłynąć na koncentrację obu tenisistek. Ostatecznie to reprezentantka Czech zachowała więcej zimnej krwi i triumfowała w trzech setach.

Co słychać u Magdaleny Fręch?

W turnieju WTA w Berlinie brała udział także reprezentantka Polski, Magdalena Fręch. Niestety, łodzianka zakończyła swój udział w zawodach już na etapie pierwszej rundy. Po szybkiej porażce przeniosła się do niemieckiego Bad Homburg, aby kontynuować rywalizację na trawiastych kortach.

Jej niedzielny mecz pierwszej rundy z Naomi Osaką został jednak zakłócony przez złą pogodę. Z powodu opadów deszczu spotkanie przerwano przy prowadzeniu japońskiej tenisistki 5:4 w pierwszym secie. Organizatorzy podjęli decyzję o przeniesieniu wznowienia gry na poniedziałek, co daje Polce czas na analizę i przygotowanie taktyki.