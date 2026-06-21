Deszcz przerwał hitowe starcie Magdaleny Fręch z Naomi Osaką. Znamy nowy termin meczu

Deszcz w Niemczech: Przerwany mecz Fręch i Osaki w WTA Bad Homburg

Niesprzyjające warunki atmosferyczne w Niemczech mocno utrudniły w niedzielę tenisowe rozgrywki. Burze i ulewy opóźniły o kilka godzin berliński finał, a gorsza pogoda dotarła również do Bad Homburg, krzyżując szyki zawodniczkom. Początek meczu Naomi Osaki z Magdaleną Fręch uległ opóźnieniu, jednak nie ze względu na aurę, lecz z powodu historycznie długiego pojedynku. Brytyjka Katie Boulter oraz Kanadyjka Leylah Fernandez walczyły na korcie przez trzy godziny i 15 minut, ustanawiając rekord czasu trwania meczu w tej imprezie!

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Rywalizacja rozpoczęła się od wyraźnej dominacji rozstawionej z „szóstką” zawodniczki, prowadzonej przez trenera Tomasza Wiktorowskiego. Japonka szybko wywalczyła przewagę 5:0. Fręch zdołała jednak opanować sytuację na korcie, triumfując w czterech kolejnych gemach. Gdy Polka miała serwować, aby wyrównać wynik, nad stadionem rozpoczęła się ulewa. Choć wszyscy czekali ponad godzinę na poprawę warunków, ostatecznie organizatorzy zdecydowali, że spotkanie zostanie wznowione dopiero w poniedziałek.

Tenisistki pojawiły się na krótko na placu gry, aby ocenić stan murawy. Wspólnie uznały, że nawierzchnia nie nadaje się do kontynuowania meczu, co oznaczało nieuniknione przełożenie go na poniedziałek. Szybko pojawiła się informacja, że dokończenie starcia Fręch - Osaka odbędzie się jako drugi mecz dnia na korcie centralnym. Wydarzenie to zaplanowano na czas po spotkaniu Clary Tauson z Dianą Sznajder, z zastrzeżeniem, że nie rozpocznie się ono przed godziną 12:00.

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Turniej w Bad Homburg ugości także najwyżej notowaną Igę Świątek, która zeszłoroczną edycję zakończyła występem w finale, by potem odnieść zwycięstwo na trawiastych kortach Wimbledonu. Trzecia rakieta świata rozpocznie tegoroczną rywalizację od drugiej rundy, ponieważ na inaugurację otrzymała wolny los. Pierwszy mecz zagra we wtorek bądź w środę, a po drugiej stronie siatki stanie reprezentantka Niemiec Eva Lys lub amerykańska zawodniczka Emma Navarro.